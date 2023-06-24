Ayda 4 bin TL ödeyerek araba sahibi olmak mümkün! Renault taşıt kredisi kampanyasını duyurdu

Dolar kurundaki artışlar, otomobil piyasasında fiyatların sürekli olarak yükselmesine neden olurken, sıfır kilometre ve ikinci el araç fiyatlarında da yukarı yönlü bir trend gözlenmektedir.

Fiyat Artışlarına Karşı Renault'un Çözümü!

Piyasada yaşanan fiyat artışları, araç sahibi olma hayallerini ertelemek zorunda kalan vatandaşları olumsuz etkilemektedir. Özellikle 500 bin TL'nin altında sıfır araç bulunmaması, vatandaşların maddi açıdan zorlanmasına neden olmaktadır. Ancak Renault, bu duruma çözüm getirecek bir kampanya düzenlemiştir!





Renault, Araç Kampanyasıyla Hayalleri Gerçekleştiriyor!

Fiyatlardaki yükselişe karşın ikinci el araç piyasasında da hareketlenme yaşanmakta ve bu talep artışı fiyatları daha da yükseltmektedir. Bu durumda araç sahibi olmak isteyenlerin en çok başvurduğu yöntem, araç kampanyalarını takip etmektir. Türkiye'nin geniş bir pazar payına sahip olan Renault, modelleriyle dikkat çekmeye devam etmekte ve yeni bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

Renault Clio ve Renault Taliant Modelleri İçin Özel Taşıt Kredisi Kampanyası!

Renault tarafından düzenlenen taşıt kredisi kampanyasıyla hayaller bir adım daha gerçekleşebilmektedir. Kampanya, Renault Clio ve Renault Taliant modelleri için geçerlidir. İşte kampanya detayları:

Kampanya, Renault Clio ve Renault Taliant modelleri için geçerlidir.

Satış fiyatı maksimum 800 bin TL olan seçenekler için taşıt kredisi fırsatından yararlanma imkanı sunulmaktadır.

Kampanya kapsamında Renault, 4000 TL'ye kadar kredi desteği sağlamaktadır.

Kredi tutarı, tercih edilen aracın fiyatına bağlı olarak belirlenecektir.

Müşterilere 36 ay vadeli ödeme imkanı sunulmaktadır.

Kredi kullanımında yüzde 3,45 oranında faiz avantajı sağlanmaktadır.





Renault Clio ve Renault Taliant modellerinde, standart donanımın yanı sıra farklı donanım seçenekleriyle fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir.

Artık araba sahibi olmak için uygun bir zaman! Renault'un taşıt kredisi kampanyasıyla hayallerinizi gerçekleştirin. Ekonomik ve güvenilir araçlara sahip olmanın keyfini yaşayın. Daha fazla bilgi için Renault bayilerine başvurabilirsiniz.