Aynı anda 3 emekli maaşı almak hayal değil gerçek! O şartı sağlayanlar tıkır tıkır maaşını çekiyor

Emekli olacak vatandaşlara EYT yasasıyla birlikte müjdeli haberler peş peşe gelmeye başladı. 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! Peki birden fazla emekli maaşı nasıl alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİRDEN FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALMAK MÜMKÜN

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte sigorta başlangıç tarihi, prim günü, yaş şartını tamamlayan milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşların emeklilik başvuruları da hızla devam ediyor. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlardan bazı şartları yerine getirenler birden fazla emekli maaşı alabilecek.





Seçim sürecinde özellikle çalışan anneler ve ev hanımları için emeklilik konusunda ayrıcalıklar yapılacağı ve erken emekli olma imkanı sunulacağı söylenmişti. SGK mevcut maaşı olan kadınlara ek olarak bir emekli maaşı daha alabileceklerini duyurdu. Ölen emekli eşinin maaşının yüzde 75'ini alan kadınlara eşin çalışması ya da emekli olması durumunda yüzde 50 oranında maaş verileceği öğrenildi. Hayatını kaybeden ve sigortası olan eşten maaş bağlanabilmesi için en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının tamamlanmış olması gerekiyor. SGK tarafından yapılan açıklamalara göre kendi emekli maaşına ek ölen eşinin maaşını da alabilecek olan vatandaşların çocukları vefat eden babaları memur emeklisiyse 3 maaşa kadar alabiliyor.