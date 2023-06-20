Bakan Işıkhan duyurdu: Yeni asgari ücret 11 bin 402 lira olarak ödenecek!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının ardından bir basın açıklaması yaptı ve asgari ücrete zam konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA OLDU..

Geçici asgari ücret artış oranını belirlemeyi amaçlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantı görüşmeleri ardından basının karşısına geçti ve yeni rakamları kamuoyuna açıkladı. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı:





"İşçiler adına TÜRK-İŞ'e, işverenler adına TİSK'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız yetkililerine ve TÜİK'e teşekkür ederim. Yapıcı çalışmalarından dolayı TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akkol'a minnettarlığımı ifade etmek istiyorum.

TİSK Başkanımız son döneminde ortaya koymuş olduğu fayda odaklı yaklaşımla birçok adım attı.

Asgari ücret vergi muafiyetleri ve istihdam teşvikleri konusunda beyaz bayrakların benimsenmesi bunlardan bazılarıdır. İşveren ve işçi fark etmeksizin her zaman devletimizin ve ülkemizin yanında olduğunu bize hissettiriyor. Tanıtım konularındaki katkılarından dolayı kendilerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yapıcı tavrıyla bu sürece katkılarından dolayı TÜRK-İŞ başkanımıza şükranlarımı sunuyor, çalışma arkadaşlarımızın taleplerini iletiyorum.

Bakanlığı devraldıktan sonra ilk işimiz asgari ücret oldu. Bu sonucun sektörlere doğrudan etkisi olacak ve Cumhurbaşkanı'nın insanları enflasyona sürüklememe arzusunu göstermesi açısından önemli. Bundan sonra atacağımız adımlarla Türkiye'nin yüzyılını eser yüzyılı haline getirmeye kararlı olduğumuzu söyleyebilirim.

Bugüne kadar olduğu şekilde toplumsal ve çalışma barışını korumaya yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Yüzyılın Türkiye vizyonunun mimarı Sayın Erdoğan başta olmak kaydıyla tüm paydaşlarımıza gönüllü destekleri için şükranlarımı sunuyorum.

Komisyon görüşmelerinin ardından yeni asgari ücret miktarının bayram tatili öncesinde çalışma hayatımızın her alanına fayda sağlamasını temenni ediyorum. Asgari ücret komitesindeki çalışmamızın işçi ile işveren arasında anlaşma ile sonuçlandığını açıklıyorum.

YENİ ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 OLARAK ÖDENECEK

Belirlenen asgari ücret brüt 13.414 lira olmakla birlikte net asgari ücret ise 11 bin 402 lira liradır. Yaptığımız artış ile enflasyon oranının çok üzerinde bir sosyal yardım oranı içeren ortalama %34'lük bir artış elde ettik. Geçen yılın ikinci yarısına oranla bölgesel asgari ücretlere %107 zam yaptık. 2001 yılına göre 61 ile çarpılmıştır. Pratikte ise %312 artış sağlanmıştır.

Yani çalışan nüfusu enflasyona boğmadık ama mutluluğu paylaştık. 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğini 6 ay 500 TL olarak uygulamayı sürdüreceğiz. Bugünkü açıklama, işçilerin satın alma gücünün enflasyon karşısında düşmesini önlemek için yapılan geçici bir zamdır."