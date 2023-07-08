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Bakan Şimşek ekonomiyi yükseltecek 3 kuralı açıkladı! İşte ekonomide yeni yol haritası

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Bakan Şimşek ekonomiyi yükseltecek 3 kuralı açıkladı! İşte ekonomide yeni yol haritası
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide uygulanan politikalar hakkında açıklamalarda bulundu ve ekonomi programının üç temel bileşenini duyurdu. Bakan Şimşek, mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi ve yapısal reformlar yapılması gerektiğini vurguladı.

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Twitter hesabından bilgi paylaşımında bulunan Bakan Şimşek, ekonomi programının temel hedefinin mali disiplini yeniden sağlamak olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi amaçlanıyor.

İkinci bileşen olarak enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi hedefleniyor. Bunun için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası izlenecek.

Üçüncü bileşen ise makro finansal istikrarı ve diğer kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformları içeriyor. Bu reformlar, ekonominin daha sağlam temellere oturmasını sağlayacak ve sürdürülebilir büyüme için gereklidir.

Bakan Şimşek'in açıkladığı bu üç temel bileşen, ekonomide istikrarı sağlamak, enflasyonu kontrol altında tutmak ve yapısal reformlarla ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla uygulanacak politikaları kapsıyor. Bu adımların atılmasıyla birlikte Türkiye'nin ekonomik sürdürülebilirliği ve güçlenmesi hedefleniyor.

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Ekonomi
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