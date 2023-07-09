Bakan Şimşek'ten bütçe açığı kontrolüne mali disiplin önerisi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamasında;

"2023 yılı içinde 15,9 milyon emekli ve 4,9 milyon memuru etkileyen önemli iyileştirmeler yapıldı. Aylık ücretlerine enflasyonun oldukça üzerinde artışlar gerçekleşrieildi ve refah seviyeleri yükseltildi. 2022 yılsonu ile karşılaştırıldığında asgari memur maaşını %141,8 ve izin verilen en düşük emekli maaşını %141,8 olarak belirledik. Önümüzdeki dönem içerisinde bütçe açıklarını kontrol ederek ve mali disiplini tekrar tesis ederek kamu mali göstergelerini kalıcı olarak aşağı çekeceğiz. Bunun için gerekli önlemleri alıyoruz. Para ve maliye politikası uyumunu güçlendirerek Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çalışmalarına destek vereceğiz. Daha sonrasında cari açığı azaltıcı adımlar atarak ülkenin risk primini de düşüreceğiz” şeklinde ifadeler yazdı.





Bakan Şimşek, açıklamasının devamında ayruca “Depremden etkilenen vatandaşları iyileştiriyoruz. Bu yıl depremle ilgili harcamaların 761,7 milyar TL'ye (milli gelirin %3,1'i) ulaşmasını beklemekteyiz. Bu çerçevede depremin yaşandığı bölgede 179 bin konutun inşaatına başlandı. Yaklaşık bir yıl içinde 319 bin konutun depremzedelere ulaştırmayı umuyoruz. TBMM'de görüşülen Milli Dayanışma Paketi ile depremin neden olduğu ek maliyetlerin bütçe üzerinde olan etkisini azaltmayı amaçlıyoruz. Bu düzenlemeler dolaylı bir şekilde cari açığın kontrol altına alınmasına da yardımcı olacaktır." ifadelerini de kullandı.