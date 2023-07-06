Bakan Şimşek'ten ekonomiyi canlandırmak için üç önemli bileşen!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programın üç ana unsurunun mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, enflasyonu kontrol altına almak için para politikasının kademeli olarak sıkılaştırılması ve aynı zamanda da yapısal reformlar olduğunu söyledi.