Bakan Şimşek'ten ekonomiyi canlandırmak için üç önemli bileşen!
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Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programın üç ana unsurunun mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, enflasyonu kontrol altına almak için para politikasının kademeli olarak sıkılaştırılması ve aynı zamanda da yapısal reformlar olduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programın bileşenlerini sosyal medya hesaplarından bildirdi.
Programın üç ana bileşeni olduğunu kaydeden Şimşek, paylaşımında “Mali disiplinin sağlanması, deprem etkisinin ortadan kaldırılması, bütçe açığının Maastricht kriterlerine uygun düzeye indirilmesi, orta vadede enflasyonu tek haneli rakamlara indirecek şekilde kademeli olarak sıkılaştırılan para politikası, gelir politikası Objektif enflasyona uygun ithalat istikrar yaratacak ve diğer tüm faydalar, kalıcı yapısal reformlar." şeklinde ifadeler kullandı.
Ekonomi
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