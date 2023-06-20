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Bakan Yumaklı, TUCSAP Projesi'nin Açılışında Konuştu: Türk Tarımı İklim Değişikliğiyle Başa Çıkacak

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Bakan Yumaklı, TUCSAP Projesi'nin Açılışında Konuştu: Türk Tarımı İklim Değişikliğiyle Başa Çıkacak
Bakan Yumaklı, TUCSAP Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle başa çıkabilmek adına Türk tarımının dijitalleşmesi, yönetiminin sadeleştirilmesi ve verimliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. TUCSAP projesiyle Türkiye'nin toprakları ve doğal arazi sermayesi konusu ile ilgili bilgi boşlukların kapatılması hedefleniyor.

Bakan Yumaklı: Tarım ve Orman Olması Gerektiği Yere Gelecek

Bakan Yumaklı, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi'nin (TUCSAP) açılış etkinliğine katıldı ve yeni dönemde tarım ve ormanın olması gerektiği yere gelmesi adına ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi.

TUCSAP Projesi'nin Önemi

Bakan Yumaklı, TUCSAP projesinin önemine dikkat çekerek, iklim değişikliklerinin tarım ekosistemine etkileri hakkında konuştu ve tarımın dijitalleşmesi, yönetimi sadeleştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve üretim odaklı planlamaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Tahıl Koridoru ve Gıda Arzı

Yumaklı, tahıl koridoru anlaşmasının dünya gıda arzına etkisine değinerek, 985 gemiyle yaklaşık 32 milyon ton gıda maddesinin dünya piyasasına arz edildiğini belirtti. Gıda arzı ve güvenliği konusunun birçok konunun önüne geçtiğini hatırlatan Yumaklı, tüketicinin uygun fiyatlarla gıdaya ulaşmasını sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.

TUCSAP Projesi ve Hedefleri

TUCSAP projesiyle Türkiye'nin toprakları ve doğal arazi sermayesi konusu ile ilgili bilgi boşlukların kapatılmasına odaklanılacak ve iklim akıllı teknolojilerin kullanılması teşvik edilerek, örnek uygulamalar desteklenecek. Proje sonunda, sunulan hizmetlerden toplam 80 bin kişinin yararlanması hedefleniyor.

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