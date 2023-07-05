Bakanlık bu araçları yarı fiyatına satışa çıkardı! Listede yok yok: Ucuz araba arayanlara müjde

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış 31 adet aracı satışa çıkarmıştır. Bu satış listesinde Nissan, Toyota, Audi, Ford, Renault ve diğer birçok markaya ait araçlar bulunmaktadır. Amacı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Tahmini satış bedelleri araçlar arasında değişmektedir ve 80 Bin TL ile 270 Bin TL arasında farklılık göstermektedir.



SATIŞA KATILMA ŞARTLARI

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, büyük bir satış işlemine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu heyecan verici olay, ihale salonunda gerçekleştirilecek ve komisyon üyelerinin huzurunda gerçekleşecek. İhale salonunun konumu ise Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü, İzmir-1 Cad. No:35 Çankaya/ANKARA olarak belirlenmiştir.

Satışa katılmak isteyenlerin, belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. İlk olarak, geçici teminat bedeli ödenmelidir. Bu geçici teminat, nakit olarak veya banka aracılığıyla yatırılarak sunulabilir. Nakit ödeme yapılmayacaksa, Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak isteyenler, belirli kriterlere uygun mektup ve teyit yazısıyla birlikte komisyon başkanlığına başvurmalıdır.

Ayrıca, ihaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin, Türkiye'de bir adres belirtmeleri gerekmektedir. Kimlik tespiti için NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ sunulmalıdır. Tüzel kişiler ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından alınmış sicil kayıt belgesi ve noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname sunmalıdır. Kamu tüzel kişileri ise belirtilen şartlara ek olarak yetkilerini belirten belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmelidir.

İhaleye ilişkin dosya ve ekler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü Tasfiye Servisi'nde incelenebilir. Ayrıca, ihaleye konu olan taşınır mallar, belirtilen saatler arasında görülebilir. Detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr ve www.ankara.csb.gov.tr web sayfalarından erişilebilir.

Bu satış olayıyla birlikte, sektörde büyük yankı uyandıran bir haber ortaya çıkmış durumda. İddialara göre, Fiat, Hyundai, Nissan, Toyota, Ford ve Renault gibi önde gelen otomobil markalarının araçları, neredeyse yarı fiyatına satılacak. Bu müthiş fırsat, araç almak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek olarak görülmektedir. Ancak, bu araçları satın almak isteyenlerin, yukarıda belirtilen şartları eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu heyecan verici satış etkinliği, otomobil severlerin dikkatini çekmiş durumda. İhaleye katılmak isteyenler, başvuru süreciyle ilgili detayları ve gerekli belgeleri öğrenmek için resmi kurumların web sitelerini ziyaret etmelidir. İhaleye katılarak, hayal ettikleri aracı uygun bir fiyata alma şansını yakalayabileceklerdir.