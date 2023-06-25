Bakanlık hesaplara 1250 TL yardım parası yatırıyor! Başvuru şartlarına uyanlar yaşadı

Aile Destek Programı'na ilişkin açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yapıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal refah paylaşımını önde tutan bir bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ve Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun örneği olduğunu belirtti. Program kapsamında bugüne kadar hanelere sağlanan destek tutarının 35 milyar TL'yi aştığını ifade etti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Göktaş, son açıklamasında, 3,5 milyon hanenin Aile Destek Programı'ndan faydalandığını ve bu program kapsamında hanelere gelir düzeylerine bağlı olarak destek sağlandığını belirtti. Destek miktarının 850 TL ile 1.250 TL arasında değiştiğini ifade eden Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımların devam edeceğini vurguladı.



Bakan Göktaş, başvuru şartlarına da değindi. Programa başvuruda bulunacak kişilerin Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart sahibi olmaması, yerleşim adresinin yurt dışında olmaması, 18 yaşından küçük olmaması ve belirli meslek gruplarında çalışmaması gerektiğini açıkladı. Bu kriterlere uymayan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını belirtti.

Aile Destek Programı'nın ödeme detaylarıyla ilgili olarak Bakanlık yetkilileri de bilgi verdi. Destek ödemelerinin en fazla 12 ay süreceğini ve son ödemenin 2023 Haziran ayında gerçekleştirileceğini duyurdular. Bu dönemin ödemesinin Temmuz ayında yapılacağı ve bu şekilde Aile Destek Programı'nın sona ereceği açıklandı.

Bu destek programı, hanelerin gelir düzeyine göre farklılaştırılmış bir şekilde uygulanmaktadır. Böylece, daha düşük gelir seviyesine sahip olan ailelere daha fazla destek sağlanırken, geliri daha yüksek olan ailelerin ise daha az destek almaları hedeflenmektedir. Bu şekilde, ihtiyaç sahibi olan hanelere adil ve etkili bir destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Aile Destek Programı, Türkiye'deki vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Program kapsamında sağlanan desteklerle, ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, çocukların eğitimine destek verilmesi, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gibi amaçlar hedeflenmektedir.