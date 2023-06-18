Bakanlık hibe dağıtacak! Bu şartları sağlayanlara müjde: 250 bin TL verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin başvurularının uygun bulunması durumunda 250 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanacak. Bu hibe desteği, kırsal bölgelerde yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden girişimcilere yönelik olarak tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile lise ve benzeri okullardan mezun olan kişilere projelerini hayata geçirmeleri için sunulacak. Bu destekle birlikte genç girişimciler, sektördeki bilgi ve deneyimlerini kullanarak kırsal ekonomiyi canlandırmaya ve sürdürülebilir tarım faaliyetlerini desteklemeye katkı sağlayabilecekler.

300 MİLYON TL'LİK HİBE SAĞLANACAK



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hayvansal, bitkisel, su ürünleri, coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel ürün üretimi alanlarında faaliyet gösteren projelere destek sağlanacaktır. Bu destekler, ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması gibi projeleri de kapsayacaktır.

Başvuruların titizlikle değerlendirilmesi sonucunda 1200 proje, hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Bu projelere toplamda 300 milyon TL'lik bir hibe sağlanacaktır. Desteklenen projeler, tarım sektörünün gelişimine katkı sağlayacak ve kırsal ekonomiyi destekleyecektir.

Proje başvuruları arasında en fazla projeden faydalanan il, 33 projeyle Konya olmuştur. Onu sırasıyla 32 projeyle Şanlıurfa, 28 projeyle Diyarbakır, 26 projeyle Ankara ve 25 projeyle İzmir takip etmektedir. Bu illerde gerçekleştirilecek projeler, bölgesel kalkınmaya ve tarım sektöründeki potansiyelin değerlendirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Hibe desteği sağlanacak projeler, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokullarının yanı sıra lise ve dengi okullardan mezun olan kişilerin girişimcilik potansiyelini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu sayede gençlerin tarımsal üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde projelerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat sunulmaktadır.

Desteklenen projeler arasında, hayvansal, bitkisel, su ürünleri, coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel ürün üretimi gibi alanlara odaklanan projeler öne çıkmaktadır. Ayrıca, bu projelerin ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması gibi aşamaları da kapsaması, katma değerli üretimi teşvik etmektedir. Bakanlık, bu hibe desteğiyle tarım sektörünün çeşitliliğini artırmayı, sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemeyi ve üreticilere yeni iş imkanları yaratmayı hedeflemektedir.