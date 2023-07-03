Bakanlık uygun fiyatlı araçları satıyor! Nissan, Ford, Renault... Listeye bakmadan geçmeyin

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış olan 31 adet araç satışa sunulmuştur. Bu satış listesinde, çeşitli markalara ait araçlar yer almaktadır. Nissan, Toyota, Audi, Ford, Renault gibi tanınmış markaların araçları, bu satışta yerini almaktadır.



Satışa çıkarılan araçların tahmini satış bedelleri oldukça çeşitlilik göstermektedir. Araçların fiyatları 50 bin liradan başlayıp 240 bin liraya kadar yükselmektedir. Bu geniş fiyat aralığı, farklı bütçelere sahip alıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.



İHALEYE KATILMA ŞARTLARI





Satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, tahmini bedelleriyle birlikte Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale salonunda, belirtilen tarih ve saatlerde komisyon huzurunda gerçekleştirilecektir. İhalelere katılmak isteyen kişilerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Geçici teminat yatırılması, gerekli belgelerin sunulması ve katılım için gereken diğer hususlar ihaleye katılacak kişiler tarafından yerine getirilmelidir.

İhaleye katılacak gerçek kişilerin, Türkiye'de adres göstermeleri ve kimlik belgelerini sunmaları gerekmektedir. Tüzel kişiliklerin ise ihaleye katılacak yetkililerinin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İhaleye katılmak isteyenler, ihaleye ait dosya ve eklerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü Tasfiye Servisi'nde inceleyebilirler. Satışa konu taşınır mallar ise belirtilen saatler arasında görülebilir.

İhaleye posta yoluyla müracaat edenlerin, ihaleye uygun bir şekilde hazırlanan tekliflerini zamanında Komisyon'a ulaştırmaları gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

İhaleye katılanlar, satışa sunulan taşınır malları incelemiş ve bu durumu kabul ederek fiyat teklifi vermiş sayılacaklardır. Bu sebeple, taşınır malların mevcut kusurlarından ve borçlarından dolayı İdare herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

İhale komisyonu, ihaleyi yapma veya yapmama konusunda serbesttir. Ayrıca, taşınır malların satış bedelleri üzerinden Katma Değer Vergisi alınacaktır.

Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu satış, kaliteli ve uygun fiyatlı araç arayışında olan kişiler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Potansiyel alıcılar, ilgili kurumla iletişime geçerek araçların detayları hakkında bilgi alabilir ve satış süreciyle ilgili gerekli adımları atabilirler.

Bu ihaleyle ilgili detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr ve www.ankara.csb.gov.tr web sayfalarından ulaşabilirsiniz. Vatandaşlar, bu satış ihalesi sayesinde uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatını değerlendirebilirler.

