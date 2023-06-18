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Bakanlık yeni destek kutusunu açtı! Başvuranlara 50 bin TL ödeme çıktı: Son tarih...

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Bakanlık yeni destek kutusunu açtı! Başvuranlara 50 bin TL ödeme çıktı: Son tarih...
Dar gelirli ailelere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdeli bir haber duyuruldu. Bakanlık, dar gelirli hanelere geri ödemesiz olarak 50.000 TL kredi imkanı sağlama kararı aldı. Bu kredi imkanından yararlanmak isteyen kişiler, başvurularını 12 Haziran 2023 tarihinden itibaren yapmaya başlayabilirler. İşte ayrıntılar...

Hükümet tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere 50.000 TL geri ödemesiz kredi verilmesi için başvuruların nasıl yapılacağı açıklandı. Başvurular, e-devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla yapılabilecektir.

50 BİN LİRAYA KADAR GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

ödeme

Bu 50.000 TL geri ödemesiz kredi kimlere verilecek? Afet veya acil durumlar nedeniyle evleri zarar gören ve belirli şartları karşılayan vatandaşlar bu krediye başvurabilir. Yangın, sel, deprem, kar, heyelan, kaya düşmesi, teknolojik veya insan kaynaklı felaketler sonucunda evlerinde zarar olan kişilere ev eşyası zararı yardımı çerçevesinde destek sağlanacaktır. Bu destek kapsamında, başvuran kişilere geri ödemeksizin 50.000 TL'ye kadar yardım yapılmaktadır.

Başvurusu onaylanan kişilerin kredi tutarı Ziraat Bankası'na yatırılacak ve bu şekilde maddi destek sağlanacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geri ödemesiz kredi imkanıyla dar gelirli ailelere destek olmayı ve sosyal refahı artırmayı amaçlamaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay dar gelirli ailelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yapıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 35 milyar TL'yi aştığını belirtti. Bu program aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan desteklerin devam ettiğini ve sosyal yardım sistemine odaklandıklarını vurguladı.

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