Bakanlıktan dar gelirli ailelere müjde! Belgesiyle gelene 1250 TL yardım yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olan kişilere çeşitli yardımlar yapmaktadır. Yardım almak isteyenlerin başvuruları kabul edilmekte ve bakanlık yetkilileri tarafından incelenmektedir. Başvuruda bulunan kişilerin gelir durumlarına bakılarak belirlenen bir sınırın üzerinde geliri olanlara ödeme yapılmamaktadır.

ÖDENECEK TUTAR NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hem ayni yardımlar hem de nakdi yardımlar sağlanmaktadır. Nakdi yardımlar, PTT aracılığıyla ödenmektedir ve yardım almak isteyen kişiler başvurularını doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletmektedir. Bakanlık tarafından duyurulan yardımlardan biri, 1.250 lira tutarındaki destektir ve bu yardım sayesinde ihtiyaç sahiplerine önemli bir destek sağlanmaktadır.

Ödenecek tutar, kişinin gelir durumuna bağlı olarak 850 lira ile 1.250 lira arasında değişmektedir ve ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin gelir durumlarının uygun olması gerekmektedir. Ailedeki kişi başına düşen aylık gelir, ödeme tutarını belirlemektedir.

Bu kapsamda, 450 liradan az geliri olanlara 1.200 lira, hanede kişi başına düşen gelir 450 lira ile 911,15 lira arasında olanlara 1.100 lira, hanede kişi başına düşen gelir 911,15 lira ile 1.372,30 lira arasında olanlara 950 lira, ve hanede kişi başına düşen gelir 1.372,30 lira ile 1.833,45 lira arasında olanlara 850 lira ödeme yapılmaktadır.

1.250 lira ödeme için başvuru yapabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuruda bulunan kişilerin Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir ve aynı şekilde mavi kart sahipleri de başvuru yapabilirler. Ancak, yerleşim adresi yurt dışında olanlar başvuru yapma imkanına sahip değillerdir.

Başvurular için bazı kriterler bulunmaktadır. Örneğin, 18 yaşından küçük olanlar, hane içerisinde memur, noter veya kamu işçisi olarak çalışanlar, muhtarlar ve özel sandık kapsamında çalışanlar başvuru yapamamaktadır. Ayrıca, cezaevlerinde bulunanlar, öğrenci yurtlarında kalanlar ve askerler de yardım kapsamı dışında tutulmaktadır. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.