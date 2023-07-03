  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Bakanlıktan dar gelirli ailelere müjde! Belgesiyle gelene 1250 TL yardım yapılacak

Bakanlıktan dar gelirli ailelere müjde! Belgesiyle gelene 1250 TL yardım yapılacak

Yayınlanma:
Bakanlıktan dar gelirli ailelere müjde! Belgesiyle gelene 1250 TL yardım yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, herkese 1.250 TL ödeme yapacağını duyurdu. Başvuru süreci başladı ve vatandaşlar bu destekten faydalanmak için başvurularını tamamlamaya çalışıyorlar. Detaylar haberimizde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olan kişilere çeşitli yardımlar yapmaktadır. Yardım almak isteyenlerin başvuruları kabul edilmekte ve bakanlık yetkilileri tarafından incelenmektedir. Başvuruda bulunan kişilerin gelir durumlarına bakılarak belirlenen bir sınırın üzerinde geliri olanlara ödeme yapılmamaktadır.

ÖDENECEK TUTAR NE KADAR?

1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hem ayni yardımlar hem de nakdi yardımlar sağlanmaktadır. Nakdi yardımlar, PTT aracılığıyla ödenmektedir ve yardım almak isteyen kişiler başvurularını doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletmektedir. Bakanlık tarafından duyurulan yardımlardan biri, 1.250 lira tutarındaki destektir ve bu yardım sayesinde ihtiyaç sahiplerine önemli bir destek sağlanmaktadır.

Ödenecek tutar, kişinin gelir durumuna bağlı olarak 850 lira ile 1.250 lira arasında değişmektedir ve ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yardımdan faydalanmak isteyen kişilerin gelir durumlarının uygun olması gerekmektedir. Ailedeki kişi başına düşen aylık gelir, ödeme tutarını belirlemektedir.

Bu kapsamda, 450 liradan az geliri olanlara 1.200 lira, hanede kişi başına düşen gelir 450 lira ile 911,15 lira arasında olanlara 1.100 lira, hanede kişi başına düşen gelir 911,15 lira ile 1.372,30 lira arasında olanlara 950 lira, ve hanede kişi başına düşen gelir 1.372,30 lira ile 1.833,45 lira arasında olanlara 850 lira ödeme yapılmaktadır.

1.250 lira ödeme için başvuru yapabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuruda bulunan kişilerin Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir ve aynı şekilde mavi kart sahipleri de başvuru yapabilirler. Ancak, yerleşim adresi yurt dışında olanlar başvuru yapma imkanına sahip değillerdir.

Başvurular için bazı kriterler bulunmaktadır. Örneğin, 18 yaşından küçük olanlar, hane içerisinde memur, noter veya kamu işçisi olarak çalışanlar, muhtarlar ve özel sandık kapsamında çalışanlar başvuru yapamamaktadır. Ayrıca, cezaevlerinde bulunanlar, öğrenci yurtlarında kalanlar ve askerler de yardım kapsamı dışında tutulmaktadır. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
4A 4B emeklisine şans güldü! Emekli maaşı 7500 TL üzeri olana katmerli zam geliyor: İşte masadaki yeni rakam
4A 4B emeklisine şans güldü! Emekli maaşı 7500 TL üzeri olana katmerli zam geliyor: İşte masadaki yeni rakam
Bu kez doları değil TL'si olan kazanacak! 1 ayda tam 4 bin 998 TL kazandırıyor
Bu kez doları değil TL'si olan kazanacak! 1 ayda tam 4 bin 998 TL kazandırıyor
Devletten evi olmayanlara 200 bin TL'lik destek! Duyan başvuruya akın edecek
Devletten evi olmayanlara 200 bin TL'lik destek! Duyan başvuruya akın edecek
Bu fiyatlar eski değil yeni! Ayda 2 bin TL'ye TOKİ'den ev almak mümkün: O illere müjde verildi
Bu fiyatlar eski değil yeni! Ayda 2 bin TL'ye TOKİ'den ev almak mümkün: O illere müjde verildi
Asgari ücretlilere bir müjde daha! 1 Temmuz'dan itibaren bu ücret de eklenecek
Asgari ücretlilere bir müjde daha! 1 Temmuz'dan itibaren bu ücret de eklenecek
Aile Bakanlığı çocuklu aileler için seferber oldu! Başvuran ailelere 1900 TL yardım geliyor
Aile Bakanlığı çocuklu aileler için seferber oldu! Başvuran ailelere 1900 TL yardım geliyor
Bayram bitmeden yetişin! Başvuranların borcu tek kalemde siliniyor: İşte yapmanız gereken
Bayram bitmeden yetişin! Başvuranların borcu tek kalemde siliniyor: İşte yapmanız gereken