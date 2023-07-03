Bakanlıktan sosyal yardım kararı! Listedeki kişiler artık yardım alamayacak

Aile Destek Ödemesi programı, yeni bir düzenlemeye tabi tutuldu ve destek sınırlı bir grup ihtiyaç sahibi aileye yönlendirildi. Artık her aileye ödeme yapılmayacak ve sadece gerçekten muhtaç olanlara yardım sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda, ödemelerin sadece maddi durumu olmayan ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilere yapılacağı vurgulandı.



SOSYAL DESTEKLERDEN YARARLANAMAYACAK KİŞİLER LİSTESİ





Yeni düzenleme ile birlikte, destek ödemeleri sınırlı bir grup insanla sınırlı olacak. Devletin sunduğu diğer nakdi ve ayni yardımlar da bu düzenlemeden etkilenecek. Sağlık, gıda, eğitim, kırtasiye gibi farklı destekler de Belediye ve Kaymakamlıklar aracılığıyla hâlâ sunulmaya devam edecek.

Aile Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, sosyal desteklerden yararlanamayacak olan kişiler de belirtilmiştir. Bu kişiler arasında 18 yaşından küçükler, yurtdışında ikamet edenler, hanesinde memur, noter, muhtar ya da kamu işçisi çalışan bulunanlar, asgari ücretin üçte birinden daha fazla geliri olanlar yer almaktadır.

Bu yeni düzenleme ile devletin kaynaklarının daha etkin ve ihtiyaç sahiplerine odaklı kullanılması amaçlanmaktadır. Yapılan değişikliklerle, sosyal destek ödemelerinin daha adil ve hedefe odaklı bir şekilde dağıtılması hedeflenmektedir.