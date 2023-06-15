Banka kartı kullananlara büyük şans! 3000 TL karşılıksız para yüklenecek: O tarihe kadar başvurun

Akbank, müşteri memnuniyetini artırmak ve yeni müşteriler çekmek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Son olarak başlatılan bir kampanyada, müşterilere 3.000 TL hediye edileceği duyurulmuştur. Ayrıca, Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında Akbank kredi kartlarıyla Tatilsepeti.com ve restoran sektöründe aylık 10.000 TL ve üzeri harcama yapanlara her ay 1.000 TL iade yapılacağı belirtilmiştir. Bu kampanyadan faydalanabilmek için "1011TATIL10" davet koduyla Akbank Mobil uygulaması üzerinden hemen Akbank müşterisi olmak gerekmektedir.



Kampanya, 22 Mayıs - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olup, davet kodunu kullanarak Akbank Müşterisi olan kişilere özel olarak sunulmaktadır. Kampanyadan yararlanmak için bu tarihler arasında mobil uygulama üzerinden davet koduyla Akbank müşterisi olunması gerekmektedir. Ardından Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Akbank kredi kartlarıyla yapılacak toplam aylık 10.000 TL ve üzeri harcamalarda her ay 1.000 TL iade alınabilmektedir. Toplamda 3.000 TL kazanma fırsatı sunulan kampanya, sadece tatilsepeti.com ve restoran sektöründe gerçekleştirilen harcamalar için geçerlidir.

Akbank, banka kartı kullanan müşterilere büyük bir fırsat sunuyor! Akbank tarafından düzenlenen özel bir kampanya kapsamında, banka kartı sahiplerine 3000 TL'lik karşılıksız bir para yüklemesi yapılacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyen müşterilerin belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kampanyadan sadece Axess ve Wings kredi kartı sahipleri faydalanabilir. Akbank müşterisi olmak ve kampanyadan yararlanmak için Akbank Mobil uygulaması indirilerek "Akbanklı Olmak İstiyorum" butonuna tıklanmalı ve "1011TATIL10" davet kodu yazılmalıdır. Davet koduyla mobil başvuru yapan kişilerin, kampanyadan yararlanabilmek için Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesini mobil uygulama üzerinden veya şubeden tamamlamaları gerekmektedir. Müşteriler kampanyadan sadece bir kez yararlanabilirler. "1011TATIL10" davet koduyla mobil başvuru yapmayı tercih eden ve sonrasında kuryeyle müşteri olma sürecini seçen kişilerin, kampanyadan faydalanabilmek için en geç 22 Haziran 2023 tarihine kadar Akbank müşterisi olma sürecini tamamlamaları gerekmektedir.



Başvuru süreci oldukça kolay ve hızlıdır. Müşteriler, Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden veya müşteri hizmetleri kanalları aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurunun onaylanmasının ardından, 3000 TL'lik para yükleme işlemi müşterinin banka kartına otomatik olarak yapılacaktır.

Ancak, belirli bir süre içinde başvuru yapmayan müşteriler bu fırsattan yararlanamayacaklardır. Bu nedenle, Akbank müşterilerinin kampanya detaylarını takip etmeleri ve başvuru süresini kaçırmamaları önemlidir.

Akbank'ın bu kampanyası, müşterilere ekonomik anlamda bir destek sağlamakta ve banka kartı kullananlara büyük bir avantaj sunmaktadır. Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kullanabilecekleri 3000 TL'lik karşılıksız para, onlara maddi anlamda bir rahatlama sağlayacaktır.