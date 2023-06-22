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Bankacılık Sektöründe Mevduat ve Kredi Hacmi Yükseldi

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Bankacılık Sektöründe Mevduat ve Kredi Hacmi Yükseldi
TCMB tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat ve kredi hacmi yükseldi.

TCMB Yayımladı: Bankacılık Sektöründe Mevduat ve Kredi Hacmi Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat geçtiğimiz hafta 368 milyar 539 milyon 67 bin lira artarak 11 trilyon 659 milyar 757 milyon 529 bin liraya yükseldi. Ayrıca, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,3 artışla 6 trilyon 406 milyar 418 milyon 497 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 2,8 artarak 4 trilyon 721 milyar 991 milyon 46 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı ise geçtiğimiz hafta 211 milyar 346 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 16 Haziran itibarıyla 1 milyar 776 milyon dolarlık artış görüldü.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 16 Haziran ile biten haftada 46 milyar 315 milyon 628 bin lira artarak 9 trilyon 301 milyar 455 milyon 357 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,7 artış kaydetti.

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