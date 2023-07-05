Bankada parası olanlara duyuruldu! Uzman isimden flaş açıklama: Şimdilik idare etseler de...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle altın fiyatlarının piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açtığını belirtti. Türkiye'de döviz kurlarının yükselmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini %15'e çıkarmasıyla birlikte, gram altının önemli dirençleri aşarak rekor seviyelerde 1.608 liraya ulaştığını ifade etti. Gram altın geçen haftayı %4,9'luk bir artışla 1.559 lira seviyesinden kapattı. Uzmanlar, benzeri görülmemiş bir rekorun altın için işaretlerini verdiğini belirtiyor.

ÇİN'DEKİ BÜYÜME HAREKETİ ALTIN PİYASASINI TETİKLİYOR





Son üç ay boyunca altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilişkin açıklamaları ve Fed yetkililerinin faiz artışını sürdüreceklerine dair mesajlarıyla dalgalanmıştır. Bu gelişmeler altın piyasasında önemli etkilere yol açmış ve sonuç olarak altın fiyatları son üç ayın en düşük seviyelerine gerilemiştir. Bu durum, uzmanlar tarafından altın sahipleri ve dolar sahipleri için dikkatli olunması gereken bir nokta olarak vurgulanmıştır.

Özellikle dolar sahiplerinin dikkatli olmaları gerektiği belirtilmektedir, çünkü ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım politikası doların değerini artırabilir. Bu durumda dolar sahipleri, altın gibi alternatif yatırım araçlarına yönelme eğilimi gösterebilirler. Ancak uzmanlar, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte dolar sahiplerinin dikkatli olmalarını tavsiye etmektedir. Bu durum altın fiyatlarının gelecekteki seyrini belirleyebilecek faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermektedir.

Çin'in büyüme tahminlerindeki değişikliklerin de altın piyasasını etkilediği belirtilmektedir. Çin, dünya ekonomisinde önemli bir rol oynamakta ve büyüme beklentilerindeki herhangi bir değişiklik küresel piyasalara etki edebilmektedir. Bu nedenle, Çin'in büyüme tahminlerindeki gerileme altın fiyatlarını etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Dolar endeksindeki zayıflamaya rağmen altın fiyatlarının sınırlı bir hareket gösterdiği görülmektedir. Bu durum, diğer faktörlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Altın piyasasının karmaşıklığı ve birçok faktörün bir araya gelmesi nedeniyle, altın ve dolar sahiplerinin gelecekteki gelişmelere karşı dikkatli olmaları önemlidir.

GRAM ALTIN 1.650 LİRA SEVİYESİNE ULAŞABİLİR





İslam Memiş'in tv100'deki "Bankaların stres testi stresli olur?" başlıklı yazısı dikkat çekiyor. ABD'nin büyük bankalarının Fed'in stres testini geçip geçmeyeceğinin bugün açıklanacağını belirtiyor. Bu testlerin, bankaların küresel piyasa şoklarına karşı dayanıklılığını ölçtüğünü ifade ediyor. Credit Suisse'in sıkıntıya düşmesi ve UBS tarafından satın alınması, sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Fed'in bu sonuçları piyasalar kapandıktan sonra açıkladığı bilgisini paylaşıyor. 2023 yılında 23 bankanın test edildiğini ve 2019'da 100 milyar dolar ile 250 milyar dolar arasında varlığa sahip bankaların iki yılda bir test edilmesine izin verildiğini belirtiyor. 2023 testlerinde Silicon Valley Bank ve diğer iki kredi kuruluşunun başarısız olduğu bilgisi bulunuyor. Yüksek ve değişken faiz oranlarının, mortgage kredilerinin geri ödenmesinde sorunlara neden olduğunu ifade ediyor. İkinci bir bankacılık krizi yaşanması durumunda hükümetin müdahale etmeyeceğini öngörüyor. Bunun nedeni, ABD'de zayıf sermayeli şirketlerin elenmesini istemeleridir. Küresel finansal piyasaların zaten iyi durumda olmadığına dikkat çekiyor.

İslam Memiş, altın fiyatlarının dalgalanmalarına ve gram altının dolar/TL kuruyla ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Şu anda gram altının alım için uygun seviyelerde olmadığını ifade ediyor. Ancak dolardaki düşüşün ardından gram altının alım fırsatı sunabileceğini belirtiyor ve piyasada her zaman fırsat olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre gram altının ikinci bir zirveye doğru ilerleyerek 1.650 lira seviyesine ulaşması bekleniyor.