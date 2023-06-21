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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Promosyonu zirveye taşıdılar: Şimdiye kadar almayanlar dikkat!

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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Promosyonu zirveye taşıdılar: Şimdiye kadar almayanlar dikkat!
Son zamanlarda ülkemizdeki önemli konulardan biri asgari ücret, diğeri ise memur ve emeklilere yönelik zam miktarlarıdır. Bugün asgari ücret zammı açıklandı ve 4 oranında bir zam yapıldığı duyuruldu. Bu zamla birlikte asgari ücretin net tutarı 11.402 TL oldu. Emeklileri yakından ilgilendiren bir başka haber ise bankaların promosyon ödemelerini güncellemesidir.

Emekli sayısındaki artış ve emekli maaşlarındaki zam öncesinde banka promosyonları güncellenmeye başladı. Temmuz zammı öncesinde bankalar emekli promosyonları için çeşitli adımlar atmaktadır. Temmuz zammının TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı ve refah payıyla birlikte belirleneceği göz önünde bulundurulduğunda, emekli maaşlarındaki artışla birlikte emekli promosyonlarında da bir artış beklenmektedir.

Bankalar, emeklilerin aldıkları maaşa bağlı olarak promosyon tutarlarını belirlemektedir. Ne kadar yüksek bir emekli maaşı alınıyorsa, promosyon tutarının da o kadar yüksek olacağı söylenebilir. Bankaların promosyon ücretleri 8 ila 10 bin TL arasında değişebilmektedir.
emekli

Şu anda belirli bir promosyon tutarı bulunmamaktadır, çünkü emekli maaşındaki artışa bağlı olarak promosyon tutarının da artması beklenmektedir. Uzmanlar, emeklilerin maaş artışını beklemelerinin kendileri için faydalı olacağını ifade etmektedir.

Emekli maaşını bir bankaya taşırken dikkat edilmesi gereken konular da vardır. Uzmanlar, bankalar arasında karşılaştırma yapmanın önemli olduğunu vurgulamaktadır. Her emeklinin kendi durumunu değerlendirmesi gerektiği ve en uygun seçeneği belirlemesi gerektiği konusunda dikkat çekilmektedir.

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