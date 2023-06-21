Bankalar nakit kampanyasını başlattı! Başvuranlar 28.000 TL alabilecek: Şartlar belirlendi

Zorlu ekonomik koşullar altında mali açıdan zorluk yaşayan vatandaşları desteklemek amacıyla, önemli bir kredi kampanyası duyurulmuştur. Kampanya kapsamında, Akbank ve Denizbank tarafından sunulan ayrıntılar neler? İşte ayrıntılar...

28 BİN LİRAYA KADAR DESTEK DENİZBANK VE AKBANK'TAN





Kampanya, 28.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlamayı hedeflemektedir.

Nakit ödeme, 36 aylık bir taksit planıyla gerçekleştirilecektir.

TC kimlik numarasının son hanesi 6 ile biten uygun vatandaşlar, 23 Haziran tarihine kadar 28.000 TL'lik ödemeyi alabilecektir.

Başvurular, Denizbank ve Akbank şubelerine yapılabilmektedir.

Kampanya dahilinde başvuranlara, ödeme desteği sunulmakta ve üç ay erteleme seçeneği sunulmaktadır.

Nakit kampanyalarından faydalanmak isteyen bireylerin, detaylı bir araştırma yapması önerilmektedir.

Kampanya hakkında güncel bilgilere, bankaların resmi internet sitelerinden ulaşılabilir.

Ayrıca, diğer bir banka olan Yapı Kredi Bankası da benzer bir kampanya düzenlemiştir. Banka, ekonomik zorluk yaşayan bireylere destek olmak amacıyla üç ay erteleme seçeneği ve 36 ay vadeli kredi imkanı sunmaktadır. Kampanya, nakit elde etmeyi tercih eden bireyler için geçerlidir ve yüksek kredi notuna sahip olanların da faydalanabileceği bir fırsattır.

Bu yeni kredi kampanyası, ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşlara bir nefes aldırmayı hedeflemektedir. Esnek ödeme koşullarıyla birlikte 28.000 TL'ye kadar nakit ödeme alma imkanı, mali yükleri önemli ölçüde hafifletebilecektir.