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Bankalardan flaş kredi hamlesi! Gece yarısı açıklandı: Emekliye 20 bin TL verecekler

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Bankalardan flaş kredi hamlesi! Gece yarısı açıklandı: Emekliye 20 bin TL verecekler
Emekli vatandaşlar için bankaların düzenlediği kampanyalar hızla devam ediyor. Peki hangi banka emeklilere 20 bin TL ödeme yapacak? Tüm detaylar haberimizde.

Nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için dev bir kampanya başladı! Peki hangi bankalar emeklilik kredisi verecek? Kredi şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARDAN EMEKLİLERE BÜYÜK JEST

Emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılaması için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve Akbank emeklilere 20 bin TL kredi kampanyası başlattı. Bankalar tarafından yapılan kredi kampanyasıyla birlikte emekliler nakit ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabilecek. 

Bankalardan Emekliklere 20 bin TL Kredi Kampanyası

Bayram öncesinde emeklilerin içini rahatlatan kredi ödemeleriyle birlikte emekli vatandaşlara uygun faiz oranları da sunulmuş olacak. Emekli vatandaşların bayram öncesinde aileleriyle ve yakınlarıyla maddi sorun yaşamadan keyifli vakit geçirebilmeleri için ve özellikle Kurban Bayramı öncesi harcanabilecek paralar düşünülerek bankalar tarafından düzenlenen 20 bin TL kredi kampanyası epey iyi gelecek. Bankaların kredi faizleri ve vade süreleri ile ilgili tüm detaylar bankaların kendi resmi internet sitelerinde paylaşılıyor. 

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