Bankalardan flaş kredi hamlesi! Gece yarısı açıklandı: Emekliye 20 bin TL verecekler

Nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için dev bir kampanya başladı! Peki hangi bankalar emeklilik kredisi verecek? Kredi şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARDAN EMEKLİLERE BÜYÜK JEST

Emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılaması için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve Akbank emeklilere 20 bin TL kredi kampanyası başlattı. Bankalar tarafından yapılan kredi kampanyasıyla birlikte emekliler nakit ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabilecek.





Bayram öncesinde emeklilerin içini rahatlatan kredi ödemeleriyle birlikte emekli vatandaşlara uygun faiz oranları da sunulmuş olacak. Emekli vatandaşların bayram öncesinde aileleriyle ve yakınlarıyla maddi sorun yaşamadan keyifli vakit geçirebilmeleri için ve özellikle Kurban Bayramı öncesi harcanabilecek paralar düşünülerek bankalar tarafından düzenlenen 20 bin TL kredi kampanyası epey iyi gelecek. Bankaların kredi faizleri ve vade süreleri ile ilgili tüm detaylar bankaların kendi resmi internet sitelerinde paylaşılıyor.