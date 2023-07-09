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Bankalardan ihtiyaç kredisi kararı! 70 bin TL'ye dikkat: tablo paylaşıldı

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Bankalardan ihtiyaç kredisi kararı! 70 bin TL'ye dikkat: tablo paylaşıldı
Son haberlere göre, Halkbank, İş Bankası, Akbank ve ING gibi büyük bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklikler olduğu bildirildi. Özellikle 70 bin TL gibi bir tutar için faiz oranları ve taksit tabloları güncellendi. Ayrıntılar haberimizde...

Son dönemde Türkiye'de ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen bireyler, kredi maliyetlerine daha fazla dikkat etmeye başladı. Para politikalarındaki değişikliklerle birlikte, kredi piyasasında büyük hareketlilik yaşandı. Bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını artırdı ve kredi alan bireyler daha yüksek faiz ödemeleri yapmaktadır. Bu durum, kredi taleplerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak, hala en uygun faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları araştırılmaktadır.

4 BANKADA KREDİ TUTARLARI VE FAİZ ORANLARI

kredi

Halkbank'ın 70.000 Lira ihtiyaç kredisi için aylık yüzde 2,55 faiz oranı uyguladığı ve 24 ay vadeli taksit tutarının 4.217 Lira olduğu, toplam maliyetin ise 101.214 Lira olduğu bilgisi verildi.

Akbank'ın 70.000 Lira ihtiyaç kredisi için aylık yüzde 2,98 faiz oranı uyguladığı ve 24 ay vadeli taksit tutarının 4.462 Lira olduğu belirtildi.

ING Bank'ın müşterilerine aylık yüzde 2,74 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunduğu ve 24 ay vadeli taksit tutarının 4.325 Lira olduğu, toplam maliyetin ise 103.795 Lira olduğu ifade edildi.

İş Bankası'nın ise en uygun faizli ihtiyaç kredisi kampanyalarından birini sunduğu, 24 ay vadeli 70.000 Lira ihtiyaç kredisi için aylık yüzde 2,25 faiz oranı uyguladığı, toplam maliyetin ise 97.206 Lira olduğu ve aylık kredi taksitinin 4.050 Lira olduğu bilgileri aktarıldı.

Ekonomi
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