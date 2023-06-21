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Bankalardan kredi çekenler dikkat! Başvuranlar 4200 TL'sini geri alıyor

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Bankalardan kredi çekenler dikkat! Başvuranlar 4200 TL'sini geri alıyor
Bankaların bireysel, taşıt ve konut kredisi paketlerinden alınan kredi dosya masraflarının iadesine ilişkin son emsal karar, kredi kullanan herkesi etkileyen önemli bir gelişmedir. Kararın detayları haberimizde...

Son yıllarda kredi kullanımının artmasıyla birlikte, bankalar kredi dosya ücretlerini istismar ederek aşırı derecede artırmışlardır. Ancak, Ticaret Mahkemesi'nin aldığı bir karar, bu durumun önüne geçerek kredi kullanan bireylerin 4.200 TL'ye kadar geri ödeme talep etme hakkını elde ettiği bir gelişmedir. İşte bu emsal kararın detayları ve kredi kullananlar üzerindeki etkisi neler? İşte detaylar...

KREDİ ÇEKENLER İÇİN YENİ KARAR

kredi

Ticaret Mahkemesi, konut kredisi, bireysel kredi veya taşıt kredisi alan milyonlarca borçlu üzerinde etkili olan bir karar verdi.

Bu karardan önce, bankalar kredi dosya masrafı adı altında yüksek miktarlarda ücretler talep ederek kredi kullananların maliyetlerini artırmaktaydı.

Ancak son dava sürecinde, bu konu hakkında bir emsal karar alınmıştır ve bu durumu düzeltme yolunda önemli bir adım atıldı.

Ticaret Mahkemesi'nin kararı, bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) kredi işlemleriyle ilgili ek fayda ve maliyetler hakkında bilgilendirme yükümlülüğüne uyum göstermesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Kararda, davalı bankanın bu yükümlülüğü yerine getirdiğine dair herhangi bir kanıt sunmadığı belirtilmektedir.

Mahkeme, davalı bankanın periyodik hizmet komisyonlarını TCMB'ye bildirmemesinin yasaları ve Yargıtay içtihatlarını ihlal ettiğini kabul etti.

Mahkeme, davacıya 4.200 TL tutarında bir geri ödeme yapılmasına hükmetti.

Ayrıca, davacının yargılama sürecinden sonra avans faizi talebinin de kabul edildiği belirtilmektedir.

Bu karar, aşırı kredi masraflarına maruz kalan borçlular için önemli bir zafer olarak değerlendirilmektedir.

Eğer "Periyodik Hizmet Komisyonu" gibi yetkisiz kesintiler fark ederseniz, hukuki işlemler başlatmanız önemlidir.

Mahkemenin bu kararı, sözleşme ihlali olarak değerlendirilen masraflar için geri ödeme talep edebilecek diğer davalar için de bir emsal niteliği taşımaktadır.

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