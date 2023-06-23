Bankalardan kredi çekmek isteyenlere kara haber! Artık o limitin üzerinde kullanılamayacak

Bütün vatandaş tarafından merakla beklenen o gün sonunda geldi! Faiz kararları açıklandı! Faiz kararı sonrası gözler bankalarda! Kredilere sınır getirildi mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKALARDAN ŞOK KREDİ KARARI

Merkez Bankası tarafından beklenen faiz kararının açıklanacağı gün sonunda geldi çattı. Güncel olarak faiz kararı öncesinde yüzde 8.5 seviyesinde uygulanan politika faizi yüzde 15 seviyesine yükseltildi. Analistlerin beklentileri de yüzde 15-40 arasında bir artış yönündeydi. Bankaların faiz artırım kararı sonrasında yapacağı kredi sınırlamaları da merakla bekleniyor. Bankaların yaptığı kredi ödemeleri birçok etkene göre değişebiliyor.





Memurlar ve memur olmayanlar arasında kredi sınırlaması bulunuyor. Aynı zamanda memurlar 36 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanabilirken memur olmayanlar için 12 aylık bir sınırlama bulunuyor. Bankacılar 50 bin TL sınırlamanın faiz kararı sonrasında daha da aşağı çekilebileceğini düşünüyor. Artış gösteren faiz kararı sonrasında kredi faizlerinin de artması bekleniyor. İhtiyaç kredisi kullanacak müşteriler için zorlayıcı bir sürece girildiği düşünülüyor. Faiz oranlarında yapılacak olan değişiklikler müşterilerin borçlanma maliyetlerini artırabilecek.