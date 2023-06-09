Bankalardan peş peşe flaş karar! Az önce açıklandı: Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi...

Son dönemde para piyasaları oldukça hareketli günler geçiriyor. Dolar/TL kuru rekor tazeleyerek önceki kapanışa göre yüzde 7,32 yükselerek 23,18 liraya çıktı. Bu yükselişle birlikte dolar/TL'deki 1 aylık artış oranı yüzde 18'i, yılbaşından bu yana ise yüzde 23'ü aştı.

Döviz kurlarındaki bu artış altın piyasasını da etkiledi ve altın da rekor seviyelere ulaştı. Gram altının kapalı çarşıda alış fiyatı 1.469 TL iken satış fiyatı ise 1.500 TL oldu. Bu durum, altın fiyatlarının da yükseldiğini gösteriyor.

Dolar ve altındaki rekor artışların yanı sıra, bankalar da ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 8 banka kredi oranlarında değişiklik yapmışken, son olarak Garanti BBVA 36 aylık ihtiyaç kredisi faiz oranını 3,07'den 3,37'ye yükseltti. Bu durum, kredi kullanmak isteyenlerin daha yüksek faiz oranlarıyla karşılaşabileceklerini gösteriyor.

BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI









Tüm bu gelişmeler, para piyasalarının volatil bir dönemden geçtiğini ve ekonomik belirsizliklerin etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Yatırımcılar ve tüketici ekonomisi açısından bu dönemde dikkatli olmak ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek önemli olacaktır.