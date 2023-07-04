Başvurmayan emekli kalmasın! Formu dolduranlar 8500 TL ödemeyi cebine koyacak

Ara zamlar öncesinde bankaların promosyon tutarları da yükselmeye başladı. 8 bin 500 TL ödeme müjdesi emeklilerin yüzünü güldürdü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

8 BİN 500 TL ÖDEME BAŞLADI

Emekliler en yüksek promosyon ödemesini yapan ve en çok avantaj sunan bankaları araştırmaya devam ediyor. Bankaların promosyon tutarlarından faydalanmak için emekli maaşının tercih edilen bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Temmuz ayında beklenen ara zamlar sonrasında bankaların promosyon tutarlarını yükseltmesi bekleniyor.





Ancak Garanti Bankası yüksek ödeme tutarlarını emekli müşterileriyle paylaştı. Garanti Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerine 8 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. Bankanın promosyon kampanyası Temmuz ayının sonuna kadar sürecek yani emekli vatandaşlar Temmuz ayı sonuna kadar maaşlarını bankaya taşıyabilecek. Garanti Bankası 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alanlara 7 bin 500 TL ödeme yapacak. Aynı zamanda emekli müşteriler havale ve EFT işlemlerinde ek ücret ödemeyecek. Emekli maaşı taşıma işlemleri şubeye gitmeye gerek kalmadan bankanın resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği gibi e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra da yapılabilecek.