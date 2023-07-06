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Başvuru yapan kişilere 100 bin TL nakit desteği! Devlet kesenin ağzını açtı

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Başvuru yapan kişilere 100 bin TL nakit desteği! Devlet kesenin ağzını açtı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan başvuru yapanlara nakit destek fırsatı sunuldu. Destek ödemelerden faydalanmak için başvuru yapılması gerekiyor. En az 35 bin en fazla 100 bin TL arasında olan ödemeler için gerekli şartlar haberimizde.

12 Haziran tarihiyle beraber başlayan ödemeler için son başvuru tarihi belirlendi. Kredi destek paketinden vatandaşlar 335 bin TL ve 100 bin TL aralığında faydalanabilir. Bakanlık tarafından belirlenen grubun altında olan vatandaşlar yararlanabilirken kriterler açıklandı. E devlet üzerinden yapılan başvurular için şartlar ve tüm detaylar...

GERİ ÖDEMESİZ YARDIM

Bakanlık tarafından başlatılan yardım ödemelerinden, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı, evlerin tadilatı, prefabrik ev yapımı, eşya alımı için nakit destekler sunulur.

ev onarım parası

Bu yardımdan faydalanmak isteyenlerin hane içindeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte biri kadar olması gerekir. Bununla beraber yaşlılık, engelli, tek ebeveynli, dul olma özel şartlarına bakılıyor. Evlerin durumuna göre 35 bin TL - 100 bin TL aralığında nakit destek sağlanır. 

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Ekonomi
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