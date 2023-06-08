Başvuru yapan vatandaşlara 1250 TL maaş bağlanıyor! Geri ödeme yok: Tek şartı karşılamak yetiyor

Aile Destek Programı ödemelerinde, hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. İşte gelir aralıklarına göre belirlenen ödeme tutarı...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?



Geliri 450 Türk Lirası ve altında olan hanelere aylık 1.250 Türk Lirası yardım sağlanırken, geliri 450 Türk Lirası üzeri ve 911,15 Türk Lirası altında olan hanelere 1.100 Türk Lirası, geliri 911,15 Türk Lirası üzeri ve 1372,30 Türk Lirası altında olanlara 950 Türk Lirası, ve geliri 1372,30 Türk Lirası üzeri ve 1833,45 Türk Lirası altında olanlara 850 Türk Lirası yardım yapılmaktadır.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. Başvuru yapmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuruların değerlendirilmek üzere kabul edilmesi için Türk vatandaşı olunmaması, Mavi Kart sahibi olunması, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olunması ve hane içinde memur, noter, muhtar, yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunmaması gibi şartlar aranmaktadır.

Ailelerin ekonomik durumları dikkate alınarak, belirlenen gelir aralıklarına göre aylık yardım tutarları belirlenmektedir.

Henüz Haziran ayı ödemeleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak programın sürekliliği göz önüne alındığında, yardımların devam edeceği öngörülmektedir.

Aile Destek Programı, maddi açıdan zor durumda olan ailelere destek olmayı hedefleyen bir programdır. Yardımların düzenli bir şekilde devam etmesi, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır.