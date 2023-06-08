  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Başvuru yapan vatandaşlara 1250 TL maaş bağlanıyor! Geri ödeme yok: Tek şartı karşılamak yetiyor

Başvuru yapan vatandaşlara 1250 TL maaş bağlanıyor! Geri ödeme yok: Tek şartı karşılamak yetiyor

Yayınlanma:
Başvuru yapan vatandaşlara 1250 TL maaş bağlanıyor! Geri ödeme yok: Tek şartı karşılamak yetiyor
Vatandaşlar, Aile Destek ödemeleriyle ilgili her ay araştırmalarına devam ediyor. Aile destek paketleri kapsamında ödemelerin 850 TL ile 1250 TL arasında yapıldığı bilinirken, başvuru işlemlerinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği duyuruldu. Haziran ayı aile destek ödemelerinin tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Aile Destek Programı ödemelerinde, hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. İşte gelir aralıklarına göre belirlenen ödeme tutarı...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

ÖDEME

Geliri 450 Türk Lirası ve altında olan hanelere aylık 1.250 Türk Lirası yardım sağlanırken, geliri 450 Türk Lirası üzeri ve 911,15 Türk Lirası altında olan hanelere 1.100 Türk Lirası, geliri 911,15 Türk Lirası üzeri ve 1372,30 Türk Lirası altında olanlara 950 Türk Lirası, ve geliri 1372,30 Türk Lirası üzeri ve 1833,45 Türk Lirası altında olanlara 850 Türk Lirası yardım yapılmaktadır.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir. Başvuru yapmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuruların değerlendirilmek üzere kabul edilmesi için Türk vatandaşı olunmaması, Mavi Kart sahibi olunması, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olunması ve hane içinde memur, noter, muhtar, yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunmaması gibi şartlar aranmaktadır.

Ailelerin ekonomik durumları dikkate alınarak, belirlenen gelir aralıklarına göre aylık yardım tutarları belirlenmektedir.

Henüz Haziran ayı ödemeleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak programın sürekliliği göz önüne alındığında, yardımların devam edeceği öngörülmektedir.

Aile Destek Programı, maddi açıdan zor durumda olan ailelere destek olmayı hedefleyen bir programdır. Yardımların düzenli bir şekilde devam etmesi, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Dolar ve altın uçuşa geçti! Uzmanlar yeni tahminini duyurdu: O tarihte 1500 TL'yi aşacak!
Dolar ve altın uçuşa geçti! Uzmanlar yeni tahminini duyurdu: O tarihte 1500 TL'yi aşacak!
Dolar, altın patladı devalüasyon endişesi büyüdü! Ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan yatırımcılara sert uyarı
Dolar, altın patladı devalüasyon endişesi büyüdü! Ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan yatırımcılara sert uyarı
Asgari ücret zammı için işverenlerden şok teklif! En fazla bu rakamı verebiliriz diyerek duyurdular!
Asgari ücret zammı için işverenlerden şok teklif! En fazla bu rakamı verebiliriz diyerek duyurdular!
İslam Memiş tam 12'den vurdu! Dolar, altın rafa kalktı: Yeni gözdesi bu oldu
İslam Memiş tam 12'den vurdu! Dolar, altın rafa kalktı: Yeni gözdesi bu oldu
ING Bank'tan emeklilerin yüzünü güldüren kampanya! Ay sonuna kadar hemen başvuran 10 bin TL'den fazla para alacak!
ING Bank'tan emeklilerin yüzünü güldüren kampanya! Ay sonuna kadar hemen başvuran 10 bin TL'den fazla para alacak!
Toplu taşımaya böyle zam görülmedi! Tamı tamına yüzde 100 zam: Tek biniş 45 TL oldu
Toplu taşımaya böyle zam görülmedi! Tamı tamına yüzde 100 zam: Tek biniş 45 TL oldu
Kredi kartı borcu dağ gibi birikenlere büyük kolaylık! O banka 120 bin TL borç kapatma kredisi veriyor!
Kredi kartı borcu dağ gibi birikenlere büyük kolaylık! O banka 120 bin TL borç kapatma kredisi veriyor!
İslam Memiş'ten rekor artış sonrası yatırımcılara 'Aman dikkat' uyarısı: Dolar da, altın da.. Bu ay...!
İslam Memiş'ten rekor artış sonrası yatırımcılara 'Aman dikkat' uyarısı: Dolar da, altın da.. Bu ay...!