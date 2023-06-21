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Başvuru yapanlar 1 yıl boyunca 1250 TL yardım alacak! Devlet kesenin ağzını açtı

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Başvuru yapanlar 1 yıl boyunca 1250 TL yardım alacak! Devlet kesenin ağzını açtı
Kamu destek programları kapsamında maddi yardım alan aileler, ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Dar gelirli ailelere yönelik yapılan destek ödemeleri, 12 aylık bir süre boyunca gerçekleştirilecek ve ödeme miktarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişeceği belirtildi.

Aile Destek Ödemeleri ile ilgili bilgi arayışında olan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek için merak içerisindedir. Bu ay içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak gerçekleştirilen destek ödemelerinin toplamda 4,5 milyar TL tutarında olduğu açıklanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım sistemine önem verildiğini belirterek Türkiye Aile Destek Programı'nın bu konuda bir örnek olduğunu ifade etmiştir. Program kapsamında şu ana kadar hanelere sağlanan destek tutarının 35 milyar TL'yi aştığı bilgisini veren Bakan Göktaş, bu ay içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere toplamda 4,5 milyar TL ödeme yapıldığını dile getirmiştir.
yardım

Aile Destek Programı ödemeleri, aile içerisindeki kişi başına düşen aylık gelir miktarına göre belirlenmektedir. Ödemeler, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda yapılmaktadır.

Aile Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen kişiler, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapabilirler. Başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmama, Mavi Kart sahibi olma, yerleşim adresinin yurt dışında olma, 18 yaşından küçük olma ve belirli statülerdeki kişilerin hane içerisinde bulunmaması gibi kriterler yer almaktadır.

Aile Destek Ödemeleri, 12 aylık bir dönem boyunca yapılmaktadır ve bu dönemin son ödemesi 2023 Haziran ayında gerçekleştirilerek program sona erecektir.

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