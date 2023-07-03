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Bayram bitmeden yetişin! Başvuranların borcu tek kalemde siliniyor: İşte yapmanız gereken

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Bayram bitmeden yetişin! Başvuranların borcu tek kalemde siliniyor: İşte yapmanız gereken
Bu zamana kadar görülen en büyük kampanya başlatıldı. Bayram süresiyle devam edecek olan fırsat için başvuru şartları açıklandı. 7.5 milyon kişinin 2 bin TL altında olan tüm borçlarının silineceği müjdesi verildi. İşte kamuya borcu olanları yakından ilgilendiren gelişme haberimizde.

Tarihin en geniş çaplı yapılandırma başvurusu için yapılan duyuruda 3 Temmuz Pazartesi günü sona ereceği bilgisi verildi. Başvuru sonrası kamusal borçlar dahil olmak üzere 48 ay vade ile geri ödeme imkanı sunuldu. Borçların yapılandırılması üzerine yeni detaylar...

2 bin TL altında vergi borcu olanların borçlarının silineceği duyuruldu. Yapılandırma kanunundan faydalanan her vatandaş ilk ödemesini 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirecek. 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek başvurular için 7440 sayılı kanun gereğince sunulan yapılandırmadan faydalanabilecek.

borç yapılandırma son gün

İDARİ PARA CEZALARI

Farklı kurumları yakından ilgilendiren yapılandırmalar da 1 trilyon 300 milyar TL tutarında borcun yeniden tahsil edilmesiyle taksitlendirme olacağı duyuruldu.

14 milyondan fazla vergi borcu bulunan kişi için borcun tamamen silinmesi yönünde istekler sunuldu. 2.000 TL altındaki tüm vergi borcu sahipleri bu yapılandırmadan faydalanabilecek. Borç yapılandırma kanunu kapsamında aylık taksitlerle ödenecek olan yapılandırma için faiz oranı Yi-Üfe aylık değişime oranıyla beraber hesaplanır.

DEPREM BÖLGESİNDE SON GÜN

Deprem bölgesinde yaşayan borcu olan vatandaşlar için yapılandırma başvuruları için tarih uzatıldı. Başvurular 1 Ekim 31 Eki tarihleri arasında olurken ilk ödemeler ise 1 Kasım ve 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 

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