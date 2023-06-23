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Bayram ikramiyelerine nokta koyuldu! Tarih değişti: 4800 TL verilecek

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Bayram ikramiyelerine nokta koyuldu! Tarih değişti: 4800 TL verilecek
Cumhurbaşkanı bayram öncesi müjde verildi ve bayram ikramiyelerinin zamlandığı paylaşıldı. Bayram ikamiyelerinin 23 Haziran'a kadar yatırılacağı ifade edildi.

Bayram ikramiyesi konusundaki zam tartışmaları sona erdi ve Cumhurbaşkanı tarafından müjde verildi. Bayram ikramiyeleri 4 bin 800 TL olarak belirlendi ve hesaplara 23 Haziran'a kadar yatırılacak. Bu haberle birlikte vatandaşlar bayrama daha umutlu bir şekilde girecekler. İşte detaylar...

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CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN ÖNEMLİ MÜJDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önemli bir müjde daha verildi ve asgari ücretli çalışanlar için bayram ikramiyesinin onaylandığı iddiaları gündeme geldi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde binlerce işçinin sevineceği belirtilerek ikramiyelerin zamlandığı ve 23 Haziran'a kadar hesaplara yatırılacağı bildirildi. İşte ayrıntılar...

PARA TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram öncesinde asgari ücretli işçilere müjde verdiği ifade edildi. Asgari ücretlilere verilen müjdeli haber çok konuşulacak gibi gözüküyor. Asgari ücretle çalışanların da bayramdan önce sevinçli olacakları belirtilerek bayram ikramiyesi verileceği iddiaları ortaya atıldı. Ödeme tarihi olarak da 23 Haziran belirlendiği ve miktarın 4 bin 800 TL olacağı da  bildirildi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram yaklaşırken emekli vatandaşlarımızın  ardından asgari ücretli işçilere de bayram ikramiyesi müjdesinin verildiği belirtildi. Kamu işçilerine verilecek ikramiye tutarının da 4 bin 800 TL olarak belirlendiği ifade edildi ve ödemelerin netleşen tarihlerde hesaplara yatırılacağı söylendi.

Emeklilerin aldığı ikramiyeden sonra asgari ücretle çalışanların da bayram ikramiyesi heyecanı yaşadığı belirtildi. Ödeme tarihi olarak belirtilen 23 Haziran tarihinin verildiği ve en az 4 bin 800 TL ödeme yapılacağı ancak brüt maaşa göre ödeme miktarının değişeceği ifade edildi.

Kurban Bayramı'nda emekliler gibi asgari ücretle çalışanların da ödemelerinin hesaplara yatırılacağı belirtilerek, 700 binden fazla kamu işçisinin brüt maaşlarına göre ödemelerin 4.800 TL ile 12.500 TL arasında değiştiği ifade edildi. Kamu işçilerine tediye ödemelerinin 23 Haziran'da gerçekleştirileceği öğrenildi.

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