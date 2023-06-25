Bayram öncesi ailelere 700 TL gıda yardımı! Bakanlık duyuru yaptı: Şartlara uyanlar alabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü! Tam 700 TL gıda yardımı yapılıyor! Peki şartlar neler? Ödeme bir kez mi yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIKTAN BAYRAM ÖNCESİ MÜJDESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kurban Bayramı için sayılı günler kala ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürdü. Ekonomik anlamda zor günler yaşanırken bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve rahat edebilmesi için yeni bir çalışma başlatıldı. Hesaplara tam 700 TL ödeme yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok farklı kategoride ayni ve nakdi yardım yapmaya devam ediyor.





Kurban Bayramı öncesi 700 TL gıda yardımları da başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 700 TL gıda yardımları için ihtiyaç sahibi ailelerin bağlı oldukları Kaymakamlıklara şahsen giderek ya da e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra başvuru yapması yeterli olacak. Başvurusu onaylanan vatandaşların ödemeleri PTT aracılığıyla yatırılacak. Kişiler şahsen kimlikleriyle giderek PTT üzerinden paralarını çekebilecek. Bir hane en fazla 700 TL gıda yardımı alabilecek.