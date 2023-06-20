Bayram öncesi nakit arayanlara müjde! O banka faizsiz 15.000 TL kredi verecek

Akbank, son kampanya duyurusuyla müşterilerine çekici bir nakit avans fırsatı sundu. Türk lirasının değer kaybetmesi ve artan dolar kuruyla birlikte vatandaşların nakit alım gücünün azalması, ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara ve kredilere yönelmelerine sebep oldu. Bu durumu fark eden Akbank, müşterilerine özel bir kampanya başlattığını duyurdu.

Akbank, müşterilerine yönelik düzenlediği özel kampanya ile ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere cazip bir nakit avans fırsatı sunmaktadır. Son dönemde Türk lirasının değer kaybetmesi ve dolar kurunun artmasıyla birlikte vatandaşların nakit alım gücünde azalma yaşanmıştır. Bu durum, birçok insanın bankalara ve kredilere başvurarak finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmesine neden olmuştur. Akbank, müşterilerinin bu ihtiyaçlarını fark etmiş ve özel bir kampanya başlatarak onlara destek olmayı hedeflemiştir.

AKBANK'TAN 15 BİN LİRA NAKİT AVANS





Akbank, mobil şubesi üzerinden müşterilerine sıfır faizli nakit avans kampanyası sundu. Akbank müşterisi olanlar, mobil şube üzerinden başvurarak bayram öncesinde 15.000 TL'lik nakit avans kullanabilecekler. Kampanyanın en önemli özelliği ise sıfır faiz uygulanmasıdır. Bu nakit desteği, bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlamaktadır.

Kampanya detaylarına göre, Akbank müşterileri mobil şube üzerinden başvurarak 15.000 TL'lik nakit avans fırsatından yararlanabilecekler. Bu nakit avansın geri ödeme planı 6 ay vadeli olarak belirlenmiştir. Kampanya 13 Haziran tarihinde başlamış olup 14 Temmuz tarihine kadar devam edecektir. Ayrıca, Akbank Axess ve Wings karta başvuran yeni müşteriler de kampanyadan yararlanma fırsatına sahip olacaklardır. Ancak başvuruların 25 Ağustos 2023 tarihine kadar onaylanmış olması gerekmektedir.

Akbank'ın bu kampanyası, müşterilerine cazip bir fırsat sunarak nakit ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmayı hedeflemektedir. Kampanya ile ilgili daha fazla bilgiye Akbank'ın resmi internet sitesinden veya müşteri hizmetleri aracılığıyla ulaşmak mümkündür.