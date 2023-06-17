Bayram öncesi nakit para arayan emeklilere müjde! O banka şartsız şurtsuz 10.000 TL verecek

Denizbank, emeklilere yönelik gerçekleştirdiği promosyon kampanyası büyük ilgi görmektedir. Kampanya detaylarına göre, emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL promosyon ödemesi yapılacak. EYT'lilere ise ek ödülle birlikte 6.000 TL promosyon sunulacaktır. Emekli maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL ve EYT'lilere ek ödülle birlikte toplamda 7.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca, emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve EYT'lilere ek ödülle birlikte toplamda 9.000 TL, 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 5.000 TL ve EYT'lilere ek ödülle birlikte toplamda 10.000 TL promosyon ödemesi sağlanacaktır. Bu güncellemeyle birlikte Denizbank, emeklileri sevindiren bir adım atmıştır.





Emeklilerin kampanyadan faydalanabilmesi için Denizbank'a emekli maaşlarını taşıması ve üç yıl boyunca bankada kalma taahhüdü vermesi gerekmektedir. Maaş taşıma işlemi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir ve promosyon ödemeleri ilk tam maaşın bankaya yatırılmasından itibaren iki iş günü içinde hesaplara geçirilir.

Promosyon kampanyasından yararlanmak için son tarih 16 Haziran olarak belirlenmiştir. Birden fazla emekli maaşı alan müşterilerin promosyon ödemeleri, toplam maaş tutarına göre hesaplanmaktadır. Denizbank, promosyon kampanyası süresince değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Denizbank'ın emeklilere özel promosyon kampanyası, emeklilerin memnuniyetini sağlamaya devam etmektedir.