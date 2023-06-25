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Bayram öncesi ödeme muslukları açıldı! O kişilerin hesabına 12 bin 400 TL yatırılacak

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Bayram öncesi ödeme muslukları açıldı! O kişilerin hesabına 12 bin 400 TL yatırılacak
Heyecanla beklenen ödemelerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yapılan resmi duyuruda, ödemelerin hesaplara aktarılmaya başlandığı müjdesi verildi. İşte detaylar...

Uzun bir süredir beklenen bu ödemelerin nihayet gerçekleştirilmeye başlanması, milyonlarca insanın yüzünü güldürdü. Hükümet yetkilileri, vatandaşların sabırlı bir şekilde beklediği ödemelerin, hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yüzlerce kişiyi etkileyen ödeme sürecinde sonunda beklenen gelişme yaşandı ve herkesin ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığı duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ödemelerle ilgili açıklama yaparak kamu çalışanlarına yönelik ilave tediye ödemelerinin bugün itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, brüt maaşa bağlı olarak ödeme miktarının değiştiği ve en düşük 3.100 TL, en yüksek ise 12.401 TL olarak belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Devlet ve bağlı kurumlarında çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugünden itibaren hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır."

12 BİN 401 TL İKRAMİYE

ikramiye

Ödeme miktarlarına ilişkin olarak asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesinin brüt 4.336 TL, net 3.100 TL olacağı ifade edildi. Ayrıca brüt maaşı 15.000 TL olan bir işçiye ise 13 günlük ödeme olarak brüt 6.500 TL, net 4.646 TL ödeneceği belirtildi. Kamu işçilerinin ise bu yıl en az brüt 17.347 TL, net 12.401 TL ikramiye alabileceği duyuruldu.

Bu ödeme süreci, ilave tediye olarak adlandırılan bir ödeme şeklidir ve kadroya geçen taşeron çalışanlar da bu ödemeden faydalanmaktadır. İlave tediye, devlet memurları kanununda belirtilen bir ikramiye olup, tüm çalışanlara ücret sistemine bakılmaksızın her yıl bir aylık ikramiye olarak verilmektedir. Bu nedenle kadroya geçen taşeron çalışanlar da bu ikramiyeden yararlanmaktadır.

Sonunda beklenen ödemelerin hesaplara yatırılmasıyla birlikte, çalışanlar maddi anlamda rahatlama yaşamaktadır. Ödemelerin eksiksiz ve zamanında yapıldığından emin olmak için çalışanlar, hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve herhangi bir sorun durumunda ilgili birimlere başvurmaları önerilmektedir. Bu gelişme, çalışanların maddi açıdan daha güvende hissetmelerine ve geleceğe daha umutlu bakmalarına yardımcı olacaktır.

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