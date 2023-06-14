Bayramdan önce kayıt yaptıran parasını alır! Başvuranlara 1500 TL para iadesi yapılacak

Akbank, müşterilerine sağladığı avantajlı kampanyalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez, Akbank hesabı olan müşterilere 1.500 TL iade yapılacağı müjdesi verildi. Geçtiğimiz yıl 1.000 TL chip-para kampanyasıyla büyük ilgi gören banka, şimdi de bu tutarı 1.500 TL'ye çıkarmış durumda. Akbanklı olmaya karar verenler yaşadı!

Akbank'ın 1.500 TL chip-para kampanyasından faydalanmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin öncelikle Akbank'ta bir hesabı olması gerekmektedir. Kampanya sadece Akbank hesabı olan müşterilere yöneliktir.





Kampanya şartları ve detaylarına gelince, Akbank müşterileri için otomatik fatura ödeme talimatlarına bağlı olarak ayda 300 TL, toplamda ise 1.500 TL iade yapacak. Yani, müşterilerin hesaplarından ayda en az 300 TL otomatik fatura ödemesi yapmaları gerekmektedir. Bu şekilde 5 ay boyunca toplamda 1.500 TL iade alınabilecektir.

Akbank, teknolojik yenilikleri ve gençlere yönelik kampanyalarıyla öne çıkan bir banka olarak bilinmektedir. Müşteri sayısında ülkemizde en yüksek sayıya sahip olan bankalardan biridir. Geçmişte verdiği 1.000 TL harcamaya 1.000 TL chip-para kampanyasıyla büyük ses getiren Akbank, bu sefer de 1.500 TL iade kampanyasıyla müşterilerini sevindirmeyi hedefliyor.

Bu kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin Akbank şubesine veya müşteri hizmetlerine başvurarak detaylı bilgi alması ve şartları öğrenmesi önemlidir. Kampanya süresi, katılım koşulları ve diğer detaylar banka tarafından açıklanmaktadır.





Akbank, müşterilerine 1.500 TL iade fırsatı sunarak banka fırsatları arasında dikkat çekiyor. Akbank, resmi web sitesi üzerinden duyurduğu kampanya ile 2 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında otomatik fatura ödeme talimatı veren hesap sahiplerine ayda 300 TL, toplamda ise 1.500 TL iade yapacağını bildirdi.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, belirtilen tarihler arasında Akbank'ın müşterisi olmaları gerekmektedir. İlk defa müşteri olmak için Akbank Mobil uygulamasını indirip, "müşteri ol" menüsüne tıklamaları ve görüntülü görüşme yaparak müşteri olma sürecini tamamlamaları gerekmektedir. Akbank, herhangi bir fatura limiti olmadan 5 ay boyunca otomatik talimatla ödenen faturalara 1.500 TL iade yapacak. Her ay 300 TL iade, o ayın sonunda hesaba yatırılacak ve ilk iade işlemi 1 Haziran tarihinde gerçekleşecektir.

Akbank mobil uygulaması üzerinden müşteri olan vatandaşlar, 30 Haziran 2023 tarihine kadar otomatik fatura ödeme kampanyasına katılabilirler. İade işlemi nakit olarak vadesiz TL hesabına yatırılacak, chip-para olarak değil.

Otomatik fatura ödeme talimatı iptal edilmediği sürece 5 ay boyunca her ay 300 TL ödeme alınacak. Örneğin, 200 TL tutarında bir internet faturasına talimat verdiniz, Akbank hem faturayı ödeyecek hem de cebinize 100 TL nakit olarak girecektir.