Bedelli askerlik yapmak isteyenler dikkat! 2023 ücreti belli oldu: O tarihe kadar ödenmesi gerekiyor

Millî Savunma Bakanlığı son açıklamalarıyla, bedelli askerlik için son çağrıları yapmıştır. Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşların askerlik şubeleri veya e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yaparken gerekli belgelerin temizlenmesi ve bedelli askerlik için istenen ücretin yatırılması gerekmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?





Millî Savunma Bakanlığı, son açıklamalarıyla birlikte bedelli askerlik başvurularının son çağrısını yaptı. Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşların askerlik şubeleri veya e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruların yanı sıra gerekli belgelerin temin edilmesi ve bedelli askerlik ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Millî Savunma Bakanlığı, son açıklamasında bedelli askerlik yapacak vatandaşlara verilen ücreti ve başvuru süresini duyurdu. Başvuruların ilgili web siteleri üzerinden yapılması ve gereken ücretin ödenmesi gerekmektedir. Son açıklamalara göre bedelli askerlik ücreti 104.084,19 TL olarak belirlenmiştir.