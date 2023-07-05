Bedelli askerlikte fiyat tarifesi değişti! Bedelli askerlik yapmak isteyen artık bu parayı ödeyecek

Bedelli askerlik, Türkiye'de vatani görevini yerine getirmek isteyen bireylerin askerlik süresini kısaltmak amacıyla ödeme yapabildiği bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde, bedelli askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen kişiler, belirlenen bir ücret karşılığında askerlik hizmetini tamamlama imkanı elde ederler.

Bedelli askerlik ücreti, ocak ve temmuz aylarında senede iki kez yapılan zam kararlarıyla belirlenir. 2023 yılının ilk yarısında, bedelli askerlik ücreti 104.084,16 Türk Lirası olarak belirlenmişti.



BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?





2023 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmamıştır. Bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında memur maaşlarının belirlenmesiyle birlikte ortaya çıkacaktır. Memur maaşlarının belirlenmesi genellikle Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından gerçekleşir ve çeşitli değerlendirmeler sonucunda belirlenir.

Şu anda yapılan tahminlere göre, 2023 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücretinin 140.000 Türk Lirası'nın üzerinde olabileceği iddia edilmektedir. Ancak, resmi açıklama yapılmadan bu rakam kesinlik kazanmayacaktır. Ücretin resmi olarak duyurulması için ilgili kurumların ve yetkililerin açıklama yapması beklenmelidir.

Bedelli askerlik başvuruları, askerlik şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Başvurular tamamlandıktan sonra ödemeler, T.C. Kimlik Numarasıyla Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine peşin olarak yapılmalıdır. Başvuru ve ödeme süreciyle ilgili detaylı bilgileri resmi kaynaklardan takip etmek önemlidir.

Aşağıda, geçmiş yıllara göre bedelli askerlik ücretleri verilmiştir:



2022 Temmuz - Aralık dönemi: 80.064 Türk Lirası



2023 Ocak - Temmuz dönemi: 104.084,16 Türk Lirası