  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Bedelli askerlikte yeni tarife belli oldu! İşte ödenecek yeni miktar

Bedelli askerlikte yeni tarife belli oldu! İşte ödenecek yeni miktar

Yayınlanma:
Bedelli askerlikte yeni tarife belli oldu! İşte ödenecek yeni miktar
Yeni bedelli askerlik ücreti ve detayları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon oranı açıklamasıyla birlikte gündemin odak noktası haline geldi. Bedelli askerlik yapmak isteyenler, uzun dönem yerine ödeme yaparak vatani görevlerini yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. TÜİK'in açıklamasına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık 8,21, aylık %3,92 artış göstermiştir. Bu veriler doğrultusunda, 6 aylık enflasyon oranı ve Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti belirlenmiştir

Yeni bedelli askerlik ücretiyle ilgili araştırmalar hız kazanırken, asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası gözler Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zam oranlarına çevrildi. Memurların alacağı en düşük zam oranı da merak ediliyor. TÜİK, enflasyon verilerini 2023 Temmuz ayında açıkladı. Bu verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 arttı. TÜFE'deki değişim, 2003 temel yılına göre Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

bedelli

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bedelli askerlik ücreti 240.000 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ek bedel tutarı olarak 3.500 lira belirlenmiştir.

Memur maaşlarıyla ilgili düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in saat 12.00'de sunumu yapması beklenmektedir. Enflasyon verileri açıklandıktan sonra net rakamların belirleneceği ve enflasyon farkı ve refah farkının gözetildiği düzenlemelerin yapılacağı ifade edilmiştir.

Bu gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir ve net bilgilerin ortaya çıkması için resmi açıklamaların beklenmektedir.

Ekonomi
Mutfak tüpünde patlama yaratan fiyatlar! Büyük zam duyuruldu: Ankara, İstanbul, İzmir güncel tüp fiyatları
Mutfak tüpünde patlama yaratan fiyatlar! Büyük zam duyuruldu: Ankara, İstanbul, İzmir güncel tüp fiyatları
Altınını yastık altında saklayanlar dikkat! O banka kampanyayı duyurdu: Parayı ikiye katlayacak
Altınını yastık altında saklayanlar dikkat! O banka kampanyayı duyurdu: Parayı ikiye katlayacak
O bankadan baş döndüren kampanya! 2025 yılına kadar ücretsiz yapılabilecek
O bankadan baş döndüren kampanya! 2025 yılına kadar ücretsiz yapılabilecek
Opel sıfır araç fiyatlarında şaha kalktı! Temmuz 2023 Opel otomobil fiyatları açıklandı
Opel sıfır araç fiyatlarında şaha kalktı! Temmuz 2023 Opel otomobil fiyatları açıklandı
TC kimlik numaranızla ATM'lerden kontrol edin! Bakanlık hesaplara para yatırdı
TC kimlik numaranızla ATM'lerden kontrol edin! Bakanlık hesaplara para yatırdı
Zam bekleyen memurlara büyük şok! Maaşlar 4000 TL eksik yatacak: İşte nedeni
Zam bekleyen memurlara büyük şok! Maaşlar 4000 TL eksik yatacak: İşte nedeni
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi! Heyecanlandıran zam açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi! Heyecanlandıran zam açıklaması