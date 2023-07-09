Bedelli askerlikte yeni tarife belli oldu! İşte ödenecek yeni miktar

Yeni bedelli askerlik ücretiyle ilgili araştırmalar hız kazanırken, asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası gözler Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zam oranlarına çevrildi. Memurların alacağı en düşük zam oranı da merak ediliyor. TÜİK, enflasyon verilerini 2023 Temmuz ayında açıkladı. Bu verilere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 arttı. TÜFE'deki değişim, 2003 temel yılına göre Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bedelli askerlik ücreti 240.000 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ek bedel tutarı olarak 3.500 lira belirlenmiştir.



Memur maaşlarıyla ilgili düzenleme bugün TBMM'ye sunulacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in saat 12.00'de sunumu yapması beklenmektedir. Enflasyon verileri açıklandıktan sonra net rakamların belirleneceği ve enflasyon farkı ve refah farkının gözetildiği düzenlemelerin yapılacağı ifade edilmiştir.

Bu gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir ve net bilgilerin ortaya çıkması için resmi açıklamaların beklenmektedir.