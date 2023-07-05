Benzin fiyatlarına okkalı zam duyurusu! Ankara, İstanbul, İzmir akaryakıt fiyatları güncellendi!

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam yapıldı ve bu zamlı fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtıldı. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76 lira, motorin litre fiyatı ise 18.58 lira seviyesindeydi. Seçimlerden bugüne kadar benzin fiyatlarına toplamda 6 lira 38 kuruş, motorin fiyatlarına ise 5 lira 32 kuruş zam gelmiş oldu.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE AKARYAKITTA SON DURUM NE?





İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin litre fiyatı 26.14 lira olarak güncellendi. Motorin litre fiyatı ise 23.90 lira olarak belirlendi. LPG litre fiyatı ise 11.85 lira olarak kaydedildi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 26.19 lira olarak güncellendi. Motorin litre fiyatı ise 23.96 lira olarak belirlendi. LPG litre fiyatı ise 11.89 lira olarak kaydedildi.

Ankara'da benzin litre fiyatı 26.64 lira olarak güncellendi. Motorin litre fiyatı ise 24.41 lira olarak belirlendi. LPG litre fiyatı ise 11.97 lira olarak kaydedildi.

İzmir'de benzin litre fiyatı 26.66 lira olarak güncellendi. Motorin litre fiyatı ise 24.52 lira olarak belirlendi. LPG litre fiyatı ise 11.99 lira olarak kaydedildi.

Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründe gerçekleşen zam ve döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak güncellenmiştir. Fiyatlardaki değişiklikler tüketicilerin yakıt masraflarını etkileyebilir. Güncel fiyatları teyit etmek için resmi kaynakları takip etmeniz önemlidir.