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Benzin fiyatlarına okkalı zam duyurusu! Ankara, İstanbul, İzmir akaryakıt fiyatları güncellendi!

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Benzin fiyatlarına okkalı zam duyurusu! Ankara, İstanbul, İzmir akaryakıt fiyatları güncellendi!
Brent petrol fiyatlarındaki paralel yükseliş devam ederken, doların Türk Lirası karşısındaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisi de devam ediyor. Akaryakıt sektöründe yaşanan fiyat oynaklıkları nedeniyle son zamanlarda gece yarısı benzine önemli bir zam yapılmıştı. Şimdi ise akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlandı. İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları güncellendi. 4 Temmuz Salı günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları haberimizde...

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam yapıldı ve bu zamlı fiyatlar pompa fiyatlarına yansıtıldı. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76 lira, motorin litre fiyatı ise 18.58 lira seviyesindeydi. Seçimlerden bugüne kadar benzin fiyatlarına toplamda 6 lira 38 kuruş, motorin fiyatlarına ise 5 lira 32 kuruş zam gelmiş oldu.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE AKARYAKITTA SON DURUM NE?

akaryakıt

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin litre fiyatı 26.14 lira olarak güncellendi. Motorin litre fiyatı ise 23.90 lira olarak belirlendi. LPG litre fiyatı ise 11.85 lira olarak kaydedildi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 26.19 lira olarak güncellendi. Motorin litre fiyatı ise 23.96 lira olarak belirlendi. LPG litre fiyatı ise 11.89 lira olarak kaydedildi.

Ankara'da benzin litre fiyatı 26.64 lira olarak güncellendi. Motorin litre fiyatı ise 24.41 lira olarak belirlendi. LPG litre fiyatı ise 11.97 lira olarak kaydedildi.

İzmir'de benzin litre fiyatı 26.66 lira olarak güncellendi. Motorin litre fiyatı ise 24.52 lira olarak belirlendi. LPG litre fiyatı ise 11.99 lira olarak kaydedildi.

Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründe gerçekleşen zam ve döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak güncellenmiştir. Fiyatlardaki değişiklikler tüketicilerin yakıt masraflarını etkileyebilir. Güncel fiyatları teyit etmek için resmi kaynakları takip etmeniz önemlidir.

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