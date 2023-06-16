Bildiğiniz tüm yatırım araçlarını unutun! Uzmanlar açıkladı: En çok o kazandırıyor

Perakende sektörü, seçim sonrası yaşanması beklenen kur artışı ve asgari ücretteki potansiyel artışın ürün fiyatlarına yansıyacağı beklentisiyle hareketli bir döneme girdi.

Tüketiciler, olası fiyat artışlarından etkilenmemek için ihtiyaçlarını önceden karşılama eğiliminde bulunuyor. Bu durum, beklenti enflasyonunu yeniden harekete geçiriyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ





Bazı şirketler, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yaklaşık olarak %20 oranında artırdı. Sektör temsilcileri, kurda yaşanan artışın ithal ürünlerde zamlara yol açacağını belirtirken yerli ürünlerdeki artışın daha sınırlı ve uzun vadede gerçekleşeceğini düşünüyor.

Fiyatların artacağı beklentisi, birçok tüketim ürününü yatırım aracı haline getirdi. Özellikle küçük ev aletleri, kur artışı ve yeni vergilerin fiyatlara yansıtılmasıyla birlikte tüketiciler tarafından online satış sitelerinde yoğun ilgi görmeye başladı.

Bu durum, ihtiyaç dışı tüketimi teşvik ederken ikinci el piyasasında da hareketlilik yaşanıyor. Sadece Letgo platformunda bile 30 binden fazla ev aleti satış ilanı bulunmaktadır.