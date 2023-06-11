Bir kez başvuran 12 ay ödeme alacak! e-Devlet başvuruları açıldı: Geçinemeyen ailelere müjde!

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Bu program, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Aile Destek Programı'na başvurmak için, SSK emeklileri, BAĞKUR emeklileri ve Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimlerinin başvuruda bulunma hakkı vardır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?





Başvuru yapacak kişilerin belirli şartları karşılaması gerekmektedir. Bunlar arasında Türk vatandaşı olmamak, Mavi Kart sahibi olmak, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olmak yer almaktadır. Ayrıca, başvuru yapan kişinin hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışanlar, yurtdışında çalışanlar, yurtdışı borçlanması olanlar ya da özel sandıklara tabi olanlar bulunması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmamaktadır.

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir.

Bu program sayesinde ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağlanarak yaşamlarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve miktarlarıyla ilgili detaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kurumlar tarafından duyurulmaktadır.