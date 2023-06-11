  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Bir kez başvuran 12 ay ödeme alacak! e-Devlet başvuruları açıldı: Geçinemeyen ailelere müjde!

Bir kez başvuran 12 ay ödeme alacak! e-Devlet başvuruları açıldı: Geçinemeyen ailelere müjde!

Yayınlanma:
Bir kez başvuran 12 ay ödeme alacak! e-Devlet başvuruları açıldı: Geçinemeyen ailelere müjde!
Aile Destek Programı ödeme tarihleri ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. İhtiyaç sahibi ailelere yapılan destek ödemelerinde 12 aylık bir zam uygulaması yapılacak. Bu zam, ailelere daha etkili bir destek sağlamayı hedeflemektedir. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Bu program, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Aile Destek Programı'na başvurmak için, SSK emeklileri, BAĞKUR emeklileri ve Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimlerinin başvuruda bulunma hakkı vardır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

ödeme

Başvuru yapacak kişilerin belirli şartları karşılaması gerekmektedir. Bunlar arasında Türk vatandaşı olmamak, Mavi Kart sahibi olmak, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olmak yer almaktadır. Ayrıca, başvuru yapan kişinin hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışanlar, yurtdışında çalışanlar, yurtdışı borçlanması olanlar ya da özel sandıklara tabi olanlar bulunması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmamaktadır.

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir.

Bu program sayesinde ihtiyaç sahiplerine düzenli destek sağlanarak yaşamlarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve miktarlarıyla ilgili detaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kurumlar tarafından duyurulmaktadır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
O bankanın müşterilerine para yağacak! O işlemi yapanlara 800 TL hediye: 5 gün kaldı!
O bankanın müşterilerine para yağacak! O işlemi yapanlara 800 TL hediye: 5 gün kaldı!
Bitcoin'deki büyük düşüşün nedeni belli oldu! Meğer sinyalleri önceden verilmiş: Bitcoin'i olanlar dikkat
Bitcoin'deki büyük düşüşün nedeni belli oldu! Meğer sinyalleri önceden verilmiş: Bitcoin'i olanlar dikkat
Emekli maaşı 7500-8000-9000 TL olanlar dikkat! Başvurusuz 2000 TL hesaplara yatırılacak: Tarih verildi
Emekli maaşı 7500-8000-9000 TL olanlar dikkat! Başvurusuz 2000 TL hesaplara yatırılacak: Tarih verildi
Elektrik faturası yüksek gelenler hemen başvursun! 650 TL destek verilecek: Bunu yapanlar hemen alacak
Elektrik faturası yüksek gelenler hemen başvursun! 650 TL destek verilecek: Bunu yapanlar hemen alacak
Dar gelirli ailelere devletten 4.200 TL destek! Bir kişinin başvurusu yetiyor
Dar gelirli ailelere devletten 4.200 TL destek! Bir kişinin başvurusu yetiyor
Sigara fiyatlarına bir zam daha! Sigara tiryakilerine kötü haber: O markalar duyurdu
Sigara fiyatlarına bir zam daha! Sigara tiryakilerine kötü haber: O markalar duyurdu
Henüz emekli promosyonu almadıysanız dikkat! O banka 15 bin TL verecek: Bir imza yetiyor
Henüz emekli promosyonu almadıysanız dikkat! O banka 15 bin TL verecek: Bir imza yetiyor