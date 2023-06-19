Birevim CEO'su Orak, Tasarruf Finansmanı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlarını Anlattı
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Birevim CEO'su Murat Orak, tasarruf finansmanı sektöründe getirdikleri yenilikler hakkında konuştu ve sektördeki dijitalleşme çalışmaları ile dönüşüm başlattıklarını belirtti. Birevim, 77 bin ailenin ev ve araba sahibi olmasını sağladı ve hedefleri arasında 2023 sonuna kadar 3 milyon aileye ulaşmak yer alıyor.
BDDK Süreci ile Güvenilir Bir Zemin Oluşturuldu
Birevim CEO'su Murat Orak, tasarruf finansmanı sektörüne getirdikleri yenilikler hakkında konuştu. BDDK süreci ile sektördeki kalitenin arttığını ve güven tazeleyen sektörün hacminin 3 kat arttığını belirtti. Ayrıca Birevim, sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için Tasarruf Akademi adlı sürekli eğitim platformu oluşturdu.
Dijitalleşme Çalışmaları ve Mobil Uygulama
Birevim, sektördeki dijitalleşme çalışmaları ile dönüşüm başlattı. Mobil uygulama ile geleneksel şube anlayışını dijital şubecilikle değiştirdi. Bu alandaki yatırımlarını sürdürüyor.
77 Bin Ailenin Ev ve Araba Sahibi Olmasını Sağladı
Birevim, yenilikçi karakteri ve verimli tasarruf yöntemleri ile 77 bin ailenin ev ve araba sahibi olmasını sağladı. Hedefleri arasında 2023 sonuna kadar 3 milyon aileye ulaşmak ve sürdürülebilir finansman oluşturmak yer alıyor.
Ekonomi
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