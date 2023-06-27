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Birikmiş 30 bin TL parası olanlara müjde! Telefondan ucuz fiyata arsa satışı başladı

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Birikmiş 30 bin TL parası olanlara müjde! Telefondan ucuz fiyata arsa satışı başladı
Ziraat Bankası, konut ve arsa sahibi olmayı hedefleyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Banka, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla, çeşitli bölgelerde bulunan daire ve arazilerin satın alınabileceği bir program başlattığını duyurdu. Bu haber, arsa veya arazi edinmek isteyenleri yakından ilgilendirmektedir. Ayrıntılar haberimizde...

Ziraat Bankası, çeşitli ihtiyaçlara ve beklentilere hitap eden konut ve arazi seçeneklerini sunmaktadır. Banka bünyesinde, 30 Bin TL ile 100 Bin TL arasında değişen arsa ve arazi seçenekleri bulunmaktadır. Fiyatlar, seçilen daire veya araziye göre değişmekle birlikte genel olarak uygun fiyatlar sunulmaktadır. Ziraat Bankası'nın web sitesinde, teklif oranları ve ödeme seçenekleri ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

ZİRAAT BANKASI'NDA SATIŞA SUNULDU

ziraat

Ziraat Bankası, farklı illerden arsa ve arazi alma fırsatı sunmaktadır. Ev sahibi olmak veya yatırım amacıyla arsa edinmek isteyenler için banka, Ankara, Bingöl, Konya gibi çeşitli illerde fırsatlar sunmaktadır. Tarla ve daire satışlarıyla ilgili olan bu fırsatların detayları, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunmaktadır. İlgilenenler, buradan hangi illerde arsa ve arazilerin bulunduğunu ve hangi projeler kapsamında satılacaklarını görebilirler.

Ev veya arsa sahibi olmayı hedefleyenlerin yapması gerekenler konusunda tüm bilgiler, Ziraat Bankası'nın resmi web sitesinde yer almaktadır. Kampanya kapsamındaki arsaların hangi projelerle satışa sunulduğu ve başvuru süreci ilan edilmiştir.

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