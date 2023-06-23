BIST 100 Endeksi Yükseldi

Istanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 154,49 puan artarak 81,4 milyar lira işlem hacmiyle yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 3,27 ve holding endeksi yüzde 3,32 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 8,40 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarındaki negatif seyrin aksine yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığına dikkat çekti. Haftaya Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasalar 1,5 gün açık olacak. Yurt dışında ise yoğun veri gündemi takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyeleri direnç, 5.400 ve 5.350 puan ise destek konumunda bulunuyor.