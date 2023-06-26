  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

Yayınlanma:
BIST 100 Endeksi Yükseldi
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,11 puan artarak 75 milyar lira işlem hacmiyle yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,79 ve holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,11 puan artarak 75 milyar lira işlem hacmiyle yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,79 ve holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran ise yüzde 5,92 ile madencilik sektörü oldu. Yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığı belirtilirken, yarın arife günü olması nedeniyle piyasaların yarım gün işlem yapacağı ve haftanın geri kalanında Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacağı aktarıldı.

ABD'de ise yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.800 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
TCMB'nin Sadeleşme Mesajı Borsada Rekor Düzeye Ulaştırdı
TCMB'nin Sadeleşme Mesajı Borsada Rekor Düzeye Ulaştırdı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'nin Turizm Hedefleri
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'nin Turizm Hedefleri
181 Metrelik Kruvaziyer Marmaris'e Uğradı
181 Metrelik Kruvaziyer Marmaris'e Uğradı
Yatırımcılar dikkat! Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Yatırımcılar dikkat! Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Asgari ücret zammı geldi, onu vurdu! Uzman isim ekmeğin yeni fiyatını açıkladı
Asgari ücret zammı geldi, onu vurdu! Uzman isim ekmeğin yeni fiyatını açıkladı
Eski ekonomi bakanından memur ve emekli maaşı açıklaması! Bu detayı kimse bilmiyordu
Eski ekonomi bakanından memur ve emekli maaşı açıklaması! Bu detayı kimse bilmiyordu
Araç sahiplerine kötü haber! Depoları fulleyin: Bayram öncesi büyük zam duyuruldu
Araç sahiplerine kötü haber! Depoları fulleyin: Bayram öncesi büyük zam duyuruldu