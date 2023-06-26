BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,11 puan artarak 75 milyar lira işlem hacmiyle yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,79 ve holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran ise yüzde 5,92 ile madencilik sektörü oldu. Yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığı belirtilirken, yarın arife günü olması nedeniyle piyasaların yarım gün işlem yapacağı ve haftanın geri kalanında Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacağı aktarıldı.

ABD'de ise yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.800 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.