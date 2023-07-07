BIST 100 Endeksi Yükseldi, Sektör Endeksleri Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,94 puan artış göstererek yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 99,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Endeksleri Değer Kazandı

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. En çok kazandıran sektör endeksi ise yüzde 4,67 ile menkul kıymet ve yatırım ortaklığı oldu. En çok gerileyen ise yüzde 1,63 ile spor sektörü oldu.

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Verisi

ABD'de tarım dışı istihdam, haziranda beklentilerin altında gerçekleşerek 209 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya geriledi.

Fed'in Faiz Artırım Öngörüsü

ABD Merkez Bankası (Fed), bu ayki toplantısında politika faizini yüzde 95 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor. Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamamasına rağmen iş gücü piyasasının hala güçlü seyrettiğini ve Fed'in sıkı para politikasını devam ettirebileceğini belirtiyor.

Önemli Veri ve Raporlar

Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi, işsizlik oranı ve TCMB piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Fed Bej Kitap raporu, ABD'de enflasyon, tüketici güven endeksi, Çin ve Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi ve İngiltere'de sanayi üretimi verileri öne çıkacak.

BIST 100 Teknik Analizi

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 6.000 ve 5.900 seviyeleri destek, 6.250 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Sanayi Üretimi Beklentileri

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 artmasını bekliyor. Mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,95 artacağı öngörülüyor.

Cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.