Bitcoin'deki büyük düşüşün nedeni belli oldu! Meğer sinyalleri önceden verilmiş: Bitcoin'i olanlar dikkat

Son 24 saat içinde Bitcoin (BTC) %3'ten fazla değer kaybederken, bazı altcoinler ise %30'lara varan düşüşler yaşadı. İşte detaylar...





BİTCOİN DEĞER KAYBEDİYOR... ALTCOİNLER YÜZDE 30'LARA KADAR İNDİ

Türkiye'deki kripto para yatırımcıları bugün kırmızı bir tablo ile karşılaştı. Bitcoin, TSİ 07.00 sularında 26.400 dolar seviyelerinden 800 dolarlık bir düşüş yaşadı ve bazı altcoinlerde ise %30'a varan değer kayıpları görüldü.

Binance ve Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) altcoinlerin menkul kıymet olarak kabul edilmesine ilişkin davalarıyla birlikte, en değerli ilk 100 kripto para arasında büyük düşüşlere yol açtı. Bu davalarda yaşananlar, kripto para piyasasında önemli etkiler yarattı ve yatırımcıları endişelendirdi. SEC'nin altcoinleri düzenleme ve denetleme çabaları, Binance ve Coinbase gibi büyük kripto para borsalarını hedef almasıyla daha da dikkat çekti. Bu durum, kripto para birimlerinin geleceği ve düzenlemelerin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yarattı. Yatırımcılar, piyasada yaşanan bu düşüşler nedeniyle büyük bir değer kaybı yaşadılar ve kripto para birimlerine olan güvenlerini sorguladılar. Bu olaylar, kripto para dünyasının henüz tam olarak regülasyon sürecinden geçmediğini ve yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Özellikle büyük borsalarda işlem gören altcoinlere ilişkin gelecekteki düzenlemeler ve kararlar, kripto para piyasasının genel seyrini etkileyebilir. İşte ayrıntılar...





SEC davalarında adı geçen Polygon (MATIC), Cardano (ADA), Solana (SOL), Chiliz (CHZ), Filecoin (FIL) ve The Sandbox (SAND), %25'e kadar geri çekilme yaşayarak en çok düşen altcoinler arasında yer aldı. Ancak Bitcoin, Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) bu düşüşe daha dayanıklı bir şekilde karşılık verdi.

Türkiye'deki kripto para yatırımcıları bugün kırmızı bir tabloyla karşılandı. Bitcoin, TSİ 07.00 sularında 26.400 dolar seviyelerinden 800 dolarlık bir düşüş yaşarken bazı altcoinlerde %30'lara varan gerilemeler görüldü.

En değerli ilk 100 kripto para birimi arasında en büyük düşüşler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Binance ve Coinbase davalarında menkul kıymet olarak nitelendirilen altcoinler özelinde yaşandı. Polygon (MATIC), Cardano (ADA), Solana (SOL), Chiliz (CHZ), Filecoin (FIL) ve The Sandbox (SAND) gibi altcoinler, %25'e kadar değer kaybı yaşayarak en çok düşenler arasında yer aldı. Ancak Bitcoin, Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) bu düşüşe daha sağlam bir şekilde karşılık verdi.

Robinhood, davada adı geçen ADA, MATIC ve SOL'u liste dışı bırakma kararı aldı.



CoinGecko verilerine göre, yazım esnasında Bitcoin 25.680 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para piyasası volatil bir doğaya sahip olduğundan, yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi ve dikkatli olması önemlidir.

Robinhood, davada adı geçen ADA, MATIC ve SOL'u liste dışı bırakma kararı almıştı.



Binance ve Coinbase davalarıyla birlikte, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) altcoinleri menkul kıymet olarak kabul etme girişimleri, kripto para piyasasında büyük bir düşüşe neden oldu. Bu düşüşün arkasında, global ticaret şirketlerinin SEC'nin bu altcoinleri menkul kıymet olarak nitelendirmesinin etkisi olduğu düşünülüyor.

Özellikle, büyük şirketlerin bu altcoinleri elden çıkararak piyasadan çıkmasıyla birlikte düşüş daha da hız kazandı. Ticaret şirketleri arasında örneğin Jump Trading ve Cumberland gibi milyar dolarlık şirketlerin, MATIC gibi altcoinlere yaptıkları yatırımları borsalara geri göndermeye başlaması, bu durumu destekleyen bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler, kripto para piyasasında büyük bir dalgalanmaya ve yatırımcıların endişelenmesine neden oldu. Büyük ticaret şirketlerinin bu altcoinleri satması ve piyasadan çıkması, genel olarak kripto para birimlerine olan güveni sarsmış durumda. Ayrıca, SEC'nin regülasyon ve denetim çabalarının da piyasayı etkilediği ve belirsizlik yarattığı görülüyor.

Bu olaylar, kripto para birimlerinin geleceği konusunda tartışmaları alevlendirdi. Özellikle, büyük borsalarda işlem gören altcoinlerin gelecekteki düzenlemeler ve kararlar, kripto para piyasasının genel seyrini etkileyebilir. Yatırımcılar ise bu belirsizlik ortamında daha dikkatli olmak zorunda olduklarını bir kez daha anlamış durumdalar.

Ayrıca, piyasada yakın tarihli bir düşüş ve yalan haber olduğu iddia edilen gelişmeye göre, kripto ticaret platformu Scimitar Capital'ın 2 milyar dolarlık altcoin tasfiyesinin bu düşüşün arkasında olduğu belirtiliyor.

CoinGecko verilerine göre, şu anda Bitcoin 25.680 dolar seviyesinden işlem görüyor.