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Borç batağından kurtaran kampanya! Ayda 450 TL ödeyen anında 10 bin TL'yi alacak

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Borç batağından kurtaran kampanya! Ayda 450 TL ödeyen anında 10 bin TL'yi alacak
Çevreci girişimler her zaman büyük destek alır ancak son zamanların popüler akıllı saat üreticisi bu durumu bir adım öteye taşıdı.

QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla borç kapatma kredisini müşterilerine tanıttı. Banka, müşterilerine esnek geri ödeme koşulları ve uygun faiz oranları sunarak tüm borçlarını tek bir ihtiyaç kredisi altında birleştirme imkanı sağladığını belirtti.

Bu borç transfer kredisi, müşterilerin diğer bankalardaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını QNB Finansbank'a transfer etmelerine olanak tanımaktadır. Tamamıyla veya kısmi olarak borçların transfer edilebildiği belirtilirken, şube ekranındaki belirli miktarların altındaki borçlar için transfer işlemi yapılamayacağı ifade edildi.

Ayrıca, borç transferi kapsamında yapılan EFT işlemlerinin karşı bankaya bir sonraki iş gününde ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Ancak, konut kredisi, ek hesap ve Finansbank'taki borçların bu kredi programı kapsamında değerlendirilmediği vurgulandı.

QNB Finansbank, örnek bir ödeme tablosu sunarak kredi tutarı, vade süresi, faiz oranı ve aylık taksit tutarı gibi bilgileri paylaştı. Faiz oranlarının müşteriye özel olduğu ve detaylı bilgi almak için resmi internet sitesi veya şubelerle iletişime geçilebileceği belirtildi.

Borcu olan müşteriler için sunulan bu borç kapatma kredisi, QNB Finansbank'ın müşterilerine finansal kolaylık ve rahatlama sağlama amacını taşımaktadır.

ÖDEME TABLOSU PAYLAŞILDI

finansbank

QNB Finansbank tarafından paylaşılan örnek ödeme tablosu aşağıdaki gibi sunulmuştur:

Kredi tutarı: 10.000 TL

Kredi vadesi: 36 ay

Aylık faiz oranı: %2,25

Aylık taksit tutarı: 445,31 TL

Bu ödeme tablosu, yeni müşterilere özel sunulan faiz oranını yansıtmaktadır. Müşteriye bağlı olarak faiz oranlarında değişiklik olabileceği belirtilmiştir. Daha detaylı bilgi almak için QNB Finansbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya QNB Finansbank şubelerine başvurabilirsiniz.

Bu ödeme tablosu, borç kapatma kredisiyle ilgilenen müşterilere bir fikir vermek amacıyla paylaşılmıştır. Gerçek faiz oranları ve taksit tutarları, müşterinin kredi başvurusu ve değerlendirmesi sonucunda belirlenecektir. Müşteriye özel hesaplamalar ve detaylı bilgiler için doğrudan banka ile iletişime geçmek önemlidir.

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