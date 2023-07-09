Borsa yeşillendikçe yeşillendi! Aylar sonra o seviyenin üzerine gördü



Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmeler, piyasalarda olumlu bir hava yaratmış durumda. BIST 100 endeksi, yüzde 0,56'lık bir artışla 6.141,14 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bu durum, yatırımcılar için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar, hisse senedi piyasasına olan ilgilerini sürdürdüler ve 123.6 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdiler. Bu alımlarla birlikte son 4 haftadır yabancıların hisse senedi piyasasına girişi 1.1 milyar dolara ulaştı. Yabancı yatırımcıların bu ilgisi, Türkiye ekonomisine olan güveni yansıtması açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın brüt rezervleri bir hafta içerisinde 909 milyon dolar artış gösterdi. Net rezervler ise 635 milyon dolarlık bir artış kaydetti. Bu durum, Merkez Bankası'nın ekonomik istikrarı sağlamak adına etkili bir politika izlediğini ve piyasaları desteklemek için gerekli adımları attığını göstermektedir.

Borsa İstanbul'daki bu olumlu gelişmeler ve yabancı yatırımcıların ilgisi, ekonomik güvenin arttığını ve yatırımcıların pozitif bir görüşe sahip olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar, bu durumdan olumlu etkilenerek piyasalardaki fırsatları değerlendirebilir ve yatırımlarını bu doğrultuda yönlendirebilirler.

Ancak, piyasalarda her zaman dalgalanmalar yaşanabilir ve yatırımlar riskler içerebilir. Bu nedenle, yatırımcılar doğru araştırmaları yapmalı, uzmanlardan danışmanlık almalı ve risklerini yönetmek için uygun stratejileri uygulamalıdırlar.

Sonuç olarak, Borsa İstanbul'daki olumlu gelişmeler, yabancı yatırımcıların ilgisi ve Merkez Bankası'nın etkili politikaları, Türkiye'nin ekonomik güveninin yükseldiğini göstermektedir. Yatırımcılar, bu durumu değerlendirerek kendi yatırım stratejilerini belirleyebilir ve potansiyel fırsatları değerlendirebilirler. Ancak, her zaman dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket etmek önemlidir.

İşte detaylar...



BORSA İSTANBUL BIST 100 ENDEKSİ TOPLAM İŞLEM HACMİ ARTTI





BORSA İSTANBUL BIST 100 ENDEKSİ TOPLAM İŞLEM HACMİ ARTTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 34,38 puan artarak yükseldi ve toplam işlem hacmi 109,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,77 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Menkul kıymetler ve yatırım ortaklığı sektörü yüzde 3,99 kazançla en çok kazanan sektör olurken, bankacılık sektörü en çok gerileyen oldu. İşte ayrıntılar....





Küresel pay piyasalarında enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif bir seyir devam ederken, analistler yurt içi pay piyasalarının pozitif bir ayrışma gösterdiğini belirtti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığı ifade edildi. Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında politika faizinin artırılmasından yana olduğu anlaşıldı.



ABD'de özel sektör istihdamı haziranda 497 bin kişi arttı ve piyasa beklentilerini aştı. Bu, Şubat 2022'den bu yana en büyük artış olarak kaydedildi. Bu veri sonrasında Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine dair endişeler daha da arttı.

Yarın, hazine nakit dengesi verisi ile ABD'de tarım dışı istihdam ve Almanya'da sanayi üretimi gibi verilerin takip edileceği belirtildi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.200 ve 6.300 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

Öte yandan, yabancı yatırımcılar geçen hafta 123.6 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaparak son 4 haftadır hisse senedi piyasasına 1.1 milyar dolarlık giriş yapmış oldu. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri bir haftada 909 milyon dolar, net rezervleri ise 635 milyon dolar arttı. Borsa İstanbul'daki bu gelişmeler, yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığını ve ekonomik güvenin yükseldiğini göstermektedir.