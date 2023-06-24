Borsa'da parası olanın yüzünde güller açıyor! Parasını buna yatıran köşeyi döndü

Borsa İstanbul'da yakından takip edilen BIST 100 endeksi, teknik açıdan 5.250 puan seviyesinin destek olarak ön plana çıktığı ve 5.500 puan seviyesinin ise direnç olarak belirlendiği belirtilmektedir. Bu seviyeler, yatırımcılar ve analistler tarafından endeksin gelecekteki hareketlerini tahmin etmek için dikkate alınan önemli referans noktalarıdır.

Destek seviyesi olarak adlandırılan 5.250 puan, endeksin düşüş gösterdiği durumlarda satış baskısının hafifleyebileceği bir noktayı temsil etmektedir. Eğer endeks bu seviyenin altına doğru hareket ederse, satış baskısının artabileceği ve düşüş eğiliminin devam edebileceği yorumları yapılabilir.

Öte yandan, direnç seviyesi olarak adlandırılan 5.500 puan, endeksin yükseliş gösterdiği durumlarda karşılaşabileceği bir zorluk noktasını ifade etmektedir. Eğer endeks bu seviyeyi aşmayı başarırsa, yükselişin güç kazanabileceği ve endeksin daha üst seviyelere doğru ilerleyebileceği öngörülebilir.

BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN...





Borsa İstanbul BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 273,34 puanlık bir artış kaydetti. Yüzde olarak ise %4,72'lik bir yükselişle günü 6.060 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde yer alan hisse senetlerinin 96'sı değer kazanırken, 3 hissenin fiyatı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası (C) ise en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ABD ve Avrupa'da açıklanacak olan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecektir. Japonya'da ise enflasyon durumu izlenmektedir.

Uluslararası borsalardaki hareketlere bağlı olarak altın fiyatları da yükseliş trendini sürdürmektedir. Uluslararası piyasalarda ons altın, saat 20.00 itibarıyla 1.914 dolar civarında işlem görmektedir. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı günü önceki kapanışa göre %2,7 oranında prim yaparak 1 milyon 495 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünkü efektif dolar alış kuru olarak 23,6074 lira, efektif dolar satış kuru olarak ise 23,7020 lira açıkladı. Önceki efektif alış kuru 23,5328 lira ve efektif satış kuru 23,6271 lira olarak belirlendi.